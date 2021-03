Tras una tormenta, hombre encuentra una piscina enterrada en su patio trasero

Estados Unidos.- John Reynolds, un enfermero de 35 años de edad, compró una casa en Texas, Estados Unidos, justo antes de que terminara de ser destruida con el fin de remodelarla y venderla, sin embargo, durante la remodelación se encontró con la que la vivienda tenía una piscina enterrada en el patio trasero.

Fue después de una fuerte lluvia que una parte de la piscina fue desenterrada, de la pantanosa tierra y escombro que la cubría.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a medios locales, John Reynolds habría comprado la casa a un precio de 15 mil libras (cercad de 433 mil pesos mexicanos), pues la casa se encontraban en ruinas y a punto de ser completamente destruida.

Leer más: Barco fantasma flotando en el cielo es una ilusión óptica

Como se explicó, el objetivo de Reynolds era remodelar la casa para venderla y obtener ganancias, no obstante, su plan se vería intervenido luego de que al tercer mes de remodelación, realizara un impresionante descubrimiento gracias a la llamada de un vecino.

Pues al paso de una fuerte lluvia, el vecino de John le llamó para saber si estaba al tanto de los daños que la lluvia le habían causado a la piscina.

Incrédulo en su conversación y segur de conocer por completo la casa que estaba remodelando, John respondió que no sabía de qué hablaba, pues él no tenía piscina. Lo que no sabía era que había una piscina de 10 x 5 metros en su patio trasero.

Aún indeciso sobre el futuro que tendrá su hogar, revela que la propiedad ahora tiene un valor en el mercado de 165 mil libras (cerca de 4 millones 767 mil pesos mexicanos).

Siento como si me hubiera ganado la lotería, comenta a John Reynolds a medios locales. Agrega que nunca, "ni en un millón de años pensé que estarían nadando en mi propia piscina".

Sobre la casa ubicada en Texas, Estados Unidos, revela que había estado sola durante un año, luego de que el anterior dueño falleciera, y en ese periodo alrededor de 100 gatos comenzaron a vivir en el patio trasero.

Relata que los primeros meses le parecía extraño que el patio trasero estuviera como "pantanoso" pesé a que no había llovido con anterioridad ni tan frecuentemente, y a pesar de ello, no eligió el patio como una prioridad para realizar la remodelación.

Sería hasta que encontraría la piscina que se percataría que el escombro y tierra parecía pantanoso debido a que el agua que caí sobre esta, no se escapaba ni dispersaba en la tierra y sus profundidades, sino que quedaba atrapada por el concreto que daba forma a la alberca.

Revela que una vez fue cuestionado por el vecino, llegó a su vivienda, y se encontró con que la fuerte lluvia había dejado al descubierto una parte de la orilla de concreto de la piscina, sin embargo, no le encontraba forma y pensó que solo se trataba alguna parte más del patio.

Posteriormente, notó que había pequeña tinaja de la piscina que si había quedado descubierta, y fue cuando cayó en cuanto del "tesoro" escondido.

Leer más: Hombre turco intenta sacrificar a su hija en ofrenda a Dios

Pese a no saber en qué estado real se encontraban la piscina, pasó alrededor de 11 meses limpiando el escombro y tierra hasta que finalmente pudo realizar los trabajos de renovación que le permitieran hacer uso de la piscina.

La cual se encontraba en perfecto estado, aunque si requería mantenimiento, el cual le costó alrededor de 7 mil 500 libras (alrededor de 216 mil pesos mexicanos), y aunque se trata de un costo elevado, si se compara con el precio aproximado de construir una desde cero, que es de 120 mil libras (alrededor de 3 millones 467 mil pesos mexicanos), la remodelación fue bastante barata.