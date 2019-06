Turista apaga incendio en iglesia de Viena con agua bendita 

Berlín.- En la Iglesia Dominicana de Viena se evitó un posible desastre cuando un turista vio que dos confesionarios estaban en llamas y apagó el incendio con agua bendita.

La agencia noticiosa católica KAP reportó el miércoles que la magnitud de los daños causados por el presunto incendio intencional en la iglesia, conocida también como Iglesia de Santa María Rotonda, no estaban claros inmediatamente, pero el prior de los dominicanos en Viena, Guenter Reitzi, dijo que pudiera haber sido mucho peor.

Reitzi dijo a KAP: ``Me siento agradecido de que las llamas no se extendieron".

El departamento de bomberos de Viena dijo a The Associated Press que respondió a una llamada de alarma el 12 de junio, pero que cuando los bomberos llegaron al sitio, las llamas ya estaban extinguidas.

La policía dijo que investiga el incidente, pero no dio detalles sobre la identidad del turista.

Una historia insólita como la anterior se presentó en una iglesia de Colombia, pero no se trataba de un incendio, si no de un sacerdote que roció agua bendita con un fumigador pese a que desde la arquidiócesis es declarado que dicho liquido no debe de rociarse con ningun instrumento que no tenga contemplado la iglesia católica.

El sacerdote que recibirá un correctivo la próxima semana durante una reunión en la Arquidiócesis de Santa fe de Antioquia es, Juan Carlos Duque, párroco de la de la Iglesia San Pedro Apóstolde Sabanalarga.

El video del momento fue captado y se volvió viral en las redes sociales por lo que autoridades eclesiáticas anunciaron medidas contra el sacerdote.

"En mi concepto a mí no me parece, pues realmente cada instumento tiene su uso, para lo que es, y una fumigadora es para fumigar precisamente y no para esparcir el agua bendita", expresó, Orlando Antonio Corrales García, arzobispo de Santa Fe de Antoiquia.

El Monseñor recalcó que la iglesia católica esparce el agua bendita con un recipiente que se llama caldereta.

Por si fuera poco el regaño que va recibir elsacerdores Juan Carlos, también le llamaran la atención porque realizó la eucaristía de penteconstés una semana antes de la fecha establecida.

Otros casos sobre sacerdotes

En El Salvador un sacerdote fue asesinado a balazos en una habitación en la casa parroquial.

Los hechos se registraron en San José La Majada en la ciudad de Juayúa, 87 km al oeste de San Salvador, informó este sábado una fuente eclesial.

Por otro lado en México un sacerdote fue calificado en las redes sociales como el párroco mexicano más guapo.

Se trata de Gustavo Godínez, originario de Guadalajara Jalisco.

El atractivo servidor de Dios fue bautizado como el sacerdote más guapo de México, por su abundante barba, su cautivadora voz, y sobre todo su enorme carisma.

Al parecer el apuesto sacerdote es amante del deporte, pese a que la cuenta de Twitter del sacerdote actualmente se encuentra restringida algunas mujeres lograron rescatar diversas fotografías del joven padre.

Los comentarios alagadores no se hicieron esperar en las fotos del joven sacerdote, Gustavo Godínez.

Mientras en Michigan, Estados Unudos cinco sacerdotes son acusados de abuso sexual infantil.

Los acusados son Timothy Michael "N", que habría practicado sexo oral a un niño de 10 años antes de amenazarlo de muerte si lo delataba; Neil "N", señalado por abusar de un menor al menos 4 veces desde los 12 a los 14 años de edad, además de darle drogas como mariguana y cocaína; y Vincent "N", quien habría abusado de un niño de 13 años al penetrarlo con los dedos.