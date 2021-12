¿Un criminal? Mujer investiga a su cita, que conoció en una app, y descubre que está acusado de secuestro

Las personas escalofriantes se pueden encontrar en todas las redes sociales por lo que siempre se debe ser cuidadoso con quién te relaciones, en esta ocasión una tiktoker lo aprendió por las malas, ya que antes de salir a una cita con un hombre conoció en una app decidió buscarlo en internet, ahí descubrió un terrible secreto.

Su cita se encontraba acusada por el delito de secuestro agravado, lo que la dejó bastante asustada y temerosa de lo que hubiera pasado de haber decidido salir a su cita sin tomarse el tiempo para buscarlo.

La historia de lo sucedido fue compartida de forma breve por la usuaria de TikTok @shainakaycardwell a sus seguidores, en donde la joven originaria de Nashville, Estados Unidos, compartió que “Cuando estaba a punto de ir a una cita de Hinge, decidí buscar al hombre en Google y vi que lo habían arrestado por secuestro agravado”.

Solo de leerlo es posible sentir el escalofrío de lo que pudo haber sucedido si la joven tiktoker hubiera decidido ignorar la intriga por su cita misteriosa y asistir sin más al lugar que habían acordado.

Tras conocer la realidad, Shaina Kay Cardwell decidió de inmediato que no iba a salir con él de ninguna forma, y es que solo saber el cargo del que estaba acusado ya era bastante peligroso y alarmante; por lo que luego de eso, canceló su cita diciendo que “no estaba lista para salir de nuevo” y, procedió a bloquearlo de todas sus redes sociales para que no volviera a buscarla.

Tras la publicación que realizó la tiktoker en redes sociales, su vídeo pronto alcanzó más de 650 mil visualizaciones, así como 36 mil reacciones y 420 comentarios, en donde algunos aprovecharon para compartir sus malas experiencias con las apps de citas y el tipo de personas que se han encontrado.

“Mi amigo lo buscó en Google después de la cita: tenía un cargo de agresión por matar al chihuahua de su ex y golpearla con el perro muerto” comentó una de las usuarias de TikTok.

Además agregó un pequeño “Google primero” con la intención de impulsar a todos a primero buscar en redes sociales y plataformas de búsqueda información sobre sus citas, después de todo puedes encontrarte con personas escalofriantes en el proceso.

“Por favor, un tipo que me rogó que saliera con él pero lo rechacé. Busqué en Google más tarde solo para descubrir que fue arrestado por atacar a un trabajador en su casa”, expresó otra mujer en los comentarios.

Y es que aunque muchos deciden actuar como detectives antes de una cita y asegurarse que el otro no es un riesgo, otros no lo hacen, sin embargo siempre es bueno saber un poco de tu cita de internet.

“Le pregunté directamente a un chico qué pasaría si lo buscara en Google y me dijo que no me gustaría. Acusaciones reales de agresión sexual”, dijo otra joven.