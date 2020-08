Universidad de Alemania ofrece beca de más de 41 mil pesos por no hacer nada

Hamburgo.- Así como leíste, la Universidad de Bellas Artes de Hamburgo (HFBK), en Alemania, está buscando personas interesadas en formar parte de un experimento haciendo absolutamente nada, con lo que podrían recibir becas de €1.600 euros, lo equivalente a $41 mil 480 pesos mexicanos.

Se trata de un experimento que busca explorar la pereza y las acciones que podrían emprenderse para alcanzar una mejor calidad de vida en una sociedad como la nuestra, que mide el valor de los individuos según sus actividades, logros materiales y productividad.

Podrá participar en la convocatoria cualquier persona que esté interesada en dejar de realizar cualquier actividad de forma temporal, quienes tendrán que responder a las siguientes preguntas en el formulario de solicitud: "¿qué no quieres hacer?" y "¿por qué es importante no hacer esto en particular?".

Por ejemplo, el aspirante podría decidir que quiere dejar de levantarse temprano durante el resto del año, negarse a comer alimentos chatarra durante una semana, limpiar su casa, cualquier acción que se le ocurra.

Los aspirantes tendrán que dejar de hacer alguna acción de forma temporal. Foto: Pixabay

La iniciativa fue creada por el profesor de la institución Friedrich von Borries, quien de esta manera busca dejar un mensaje de cambio en la sociedad.

Este programa de becas no es una broma, sino un experimento con intenciones serias. Queremos centrarnos en la inactividad activa y en las acciones que puedo emprender para tener una mejor calidad de vida", explicó el investigador a The Guardian.

Las personas interesadas tendrán hasta el 15 de septiembre para llenar su solicitud en línea (clic AQUÍ para acceder), con la cual tendrán que convencer a un grupo de cuatro jueces que elegirán a los tres mejores aspirantes, quienes recibirán la beca.

El proyecto formará parte de una exposición de la Universidad de Bellas Artes de Hamburgo titulada "Escuela de inconsecuencialidad: hacia una vida mejor", la cual se llevará a cabo en enero de 2021, una vez que los becados presenten un informe sobre su experiencia.

