VIDEO: Captan a OVNI triangular que sobrevoló durante dos horas el cielo de Pakistán

Pakistán.- Un Objeto Volador No Identificado, mejor conocido como OVNI, fue captado en vídeo luego de que sobrevoló el cielo de Pakistán durante dos horas causando confusión entre los habitantes de la zona.

Fue Arslan Warraich, ex residente de Birmingham, quien filmó al menos 12 minutos de la presencia del objeto con forma triangular flotando en el cielo, aunque afirmó que pasó casi dos horas observando su presencia en la ciudad capital de Pakistán, Islamabad.

"Lo filmé durante más de 12 minutos en diferentes momentos, tomé docenas de fotos y lo observé durante casi dos horas” dijo Arslan Warraich, quien publicó el vídeo en su cuenta de YouTube, en donde ya alcanzó casi 50 mil visualizaciones de creyentes y escépticos del fenómeno OVNI.

Leer más: Empleado de Starbucks salva a joven acosada con un mensaje secreto en un vaso

Describió que el objeto lucía a simple vista como una roca redonda de color negro, sin embargo una vez se acercó pudo notar que “tenía aproximadamente la forma de un triángulo con un bulto claro en la parte superior hacia la parte posterior. Era de color negro sólido y no tenía bordes afilados. No reflejaba demasiada luz y no emanaba ninguna”.

Warraich confesó que “todavía” no sabe “qué fue”, sin embargo las imágenes del objeto volador son desconcertantes considerando que se puede ser a una mosca y varios pájaros pasar en el vídeo notándose que el OVNI permanece lejano.

“No sé qué era, pero sé lo que no era: no era un pájaro. De hecho, capturé pájaros en el clip mientras filmaba esto. Yo mismo vuelo drones, así que sé que tampoco era un dron comercial” explicó el autor del vídeo.

El vídeo compartido a través de YouTube resultó ser muy atractivo para los cazadores de OVNI debido a que las imágenes son de alta calidad, en comparación a otros metrajes de este tipo de objetos y que no permiten ver con claridad lo sucedido.

Arslan afirmó que pese a la posibilidad de que fuera un dron del ejército esto “no tiene sentido” ya que en “Islamabad es donde vive la mayoría de los oficiales del ejército y del gobierno”.

Arslan mencionó que considerando la cantidad de estrellas y planetas es “estadísticamente imposible que seamos los únicos seres inteligentes en este universo. Debe haber civilizaciones que son millones o miles de millones de años más avanzadas que la nuestra y luego debe haber otras que recién comienzan”.

Leer más: ¿Milagro? Pareja se saca la Lotería justo en el mejor momento posible

Uno de los usuarios que vio el vídeo, comentó que este avistamiento coincidía con uno que había tenido en Nueva York, ya que “era así, sin luces parpadeantes, sin nada, simplemente flotando en el cielo durante unos cuatro minutos y luego subió hasta desaparecer por completo”.