VIDEO: ¡La justicia es ciega! Criminal se esconde detrás de auto en persecución y policías no lo ven

Estados Unidos.- Si creías que la frase de “la justicia es ciega” solo funcionaba en las películas, entonces no te lo has tomado de la forma más literal posible y es que en un vídeo viral en redes sociales se puede ver la forma en que un criminal se esconde detrás de un auto durante una persecución y los policías no lo ven pese a estar a pocos metros de distancia.

La situación puede pasar fácilmente por una escena de película de comedia y es que durante el vídeo se puede ver a un hombre escapando de la policía a pie hasta que, al verse atrapado en una zona, finalmente se esconde a un costado de un auto azul que se encuentra estacionado.

Un par de segundos después arriban dos camionetas que pertenecen a lo que parece ser el Departamento de Policía de Los Ángeles en Estados Unidos, de ellas descienden varios elementos uniformados en busca del criminal que se dio a la fuga, sin embargo buscan en todos los lugares menos en donde se encuentra.

El escondite del hombre era tan obvio que los policías ni siquiera consideraron que pudiera encontrarse ahí, el sujeto termina por recostarse en el suelo entre el auto y una pared construida con metal, para evitar que los oficiales llegaran a verlo.

Mientras tanto, el conductor del programa de noticias que narra los hechos puede escucharse tenso y queriendo gritarles a los policías donde se encuentra el criminal, pese a que el periodista desde un estudio de grabación.

Cuando parece que los policías están a punto de darse por vencidos y subir de vuelta a sus camionetas para retirarse de la escena, deciden revisar una vez más acercándose a la reja de metal que intentan abrir sin voltear a su lado, donde yace el criminal acostado en el suelo.

Finalmente voltean y comienza el arresto a la vez que el conductor del noticiero respira con alivio al notar que lograron dar con el hombre.

La situación causó gran diversión entre los usuarios de TikTok que no dudaron en dejar sus comentarios: “Lo unico que falto es les gritaran frío frío, caliente caliente se queman”; “Como cuando le rezas todos tus santos”; “Y como son los policías en Estados Unidos pues…”; “Diablos a eso le llamo camuflaje”.