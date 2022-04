VIDEO: Le regala trío a su esposo por aniversario y deja a "invitada" embarazada

Un trío resultó en embarazo luego de que una mujer regaló a su esposo una aventura con otra por su aniversario, lo cual terminó en que “la invitada” terminara embarazada.

Fue a través de TikTok en donde la pareja conformada por Jess y Stephen DeMarco, de 32 y 35 años compartieron con sus seguidores su experiencia en su inusual estilo de vida que se basa en mantener una relación poliamorosa.

Esta forma de llevar su relación surgió debido a que Jess extrañaba tener relaciones sexuales con mujeres debido a su orientación bisexual, por lo que tras presentarle la opción a su esposo y este aceptara, comenzaron a buscar a una mujer que pudiera formar parte de su relación.

La pareja explicó a sus más de 623 mil seguidores que tener una relación abierta ha logrado que mantengan su relación como un pilar, sin embargo contrario a lo que muchos pudieran pensar por el embarazo, Jess y Stephen lo tomaron de la mejor manera.

En un vídeo que alcanzó más de 5 millones de reproducciones se puede ver a la feliz pareja mientras se abrazan y festejan, aunque al final Jess actúa como si eso le molestara.

“Le regalé a mi marido un trío por nuestro aniversario (...) y como resultado, la dejó embarazada, ya que no tenemos hijos” se puede leer en la descripción dentro del vídeo.

Jess no tardó en explicar que eso no le molesta ya que, “somos poli. Así que también es su hombre”, aun cuando no haya un matrimonio legal de por medio, como dijeron al sitio web de noticias News24.

En la entrevista, la pareja detalló que suelen hacer todo los tres juntos, ya sea dormir, ver una película o entrar al jacuzzi, sin embargo también otorgan la libertad de decidir si prefieren descansar por separado o no salir junto a los demás.

“Tuvimos una conversación sobre el establecimiento de reglas y sobre cómo queríamos salir con otras mujeres”, aclaró Jess acerca del inicio del poliamor “salimos con unas cinco o seis mujeres diferentes como relaciones duraderas pero tuvimos muchas primeras citas con mujeres con las que no conectamos”.

Jess y Stephen afirmaron que tuvieron citas con más de 100 mujeres en 10 años hasta encontrar a la mujer perfecta para unirse a su relación, desde entonces dijeron que relación mejoró, así como su vida sexual.

“El amor se multiplica en una relación poli” señalaron, además sueñan con tener una vida en familia junto a su novia a pesar de no tener el apoyo de la familia de Jess.