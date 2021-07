VIDEO: Una "nube" de mosquitos chupa sangre tapa el sol en Rusia

Rusia.- El "tornado" de mosquitos chupadores de sangre es tan grande que ha tapado el sol en los cielos de Rusia.

Millones de mosquitos crearon un enjambre tan grande que se movían rápidamente a lo largo de la costa este de Kamchatka.

Un testigo del enjambre, Alexi, de Ust-Kamchatsk, dijo que manejó a través de la nube de mosquitos durante varios cientos de metros.

"No fue una experiencia agradable ya que apenas podía ver la carretera. No me atreví a abrir las ventanas".

"Se veían pilares gigantes de mosquitos en todas partes donde miraba. Pude ver a algunos de ellos separándose solo para volver a juntarse en un nuevo tornado".

Los expertos le dijeron al medio Kamchatka Inform, una organización de noticias en Rusia, que los lugareños no deberían preocuparse por este enjambre, que era un fenómeno de apareamiento.

Los enjambres de mosquitos machos "no atacan a los humanos", agregó.

Los lugareños dicen que están acostumbrados a esos enjambres, pero que son peores este año.

Un informe afirma que los repelentes no funcionan en los enjambres chupadores de sangre.

A través de redes sociales circulan videos de la impresionante nube de mosquitos.

