VIDEO. Mujer con mano de tiburón causa sensación en redes, y cuenta su trágica historia

Inglaterra.- Una mujer que tiene una "mano de tiburón" se ha vuelto una sensación en redes sociales, como Tiktok, donde ha contado su trágica historia que la llevó a tener su extremidad de esa forma.

Sadie de 34 años de edad, originaria de Reino Unido, ha relatado en redes sociales como un fuerte dolor en los riñones la llevó a tener una mano en forma de tiburón, su historia es increíble y ha dejado asombrados a muchos.

La navidad del 2020 Sadie se encontraba jugando con su hijo cuando de repente sintió un dolor muy fuerte en los riñones, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital de urgencia, pero nunca se imaginó que su salud se complicaría, al principio le dieron medicamento para dolor y la enviaron a casa pero eso no le funcionó.

Al día siguiente, la mujer fue llevada nuevamente al hospital donde tuvo que ser internada de urgencia, donde fue inducida a coma dos semanas.

Tras varias revisiones médicas, los doctores determinaron que ésta tenía un cálculo renal que causó una infección misma que desencadenó una sepsis, lo cual es una infección potencialmente mortal que ataca tejidos y órganos.

Sadie tuvo que ser sometida a una cirugía: le amputaron los dedos de las manos, los médicos cocieron sus manos dentro de una bolsa en su abdomen para asegurarse que la sangre siguiera fluyendo en sus brazos en el área afectada.

Tras el procedimiento anterior, sus manos quedaron sumamente diferentes, una de ellas parece a un tiburón, lo cual, hasta el momento, lo ha tomado con diversión y con un buen estado de ánimo.

"No me di cuenta de que mi mano se vería como la cabeza de un tiburón. La miré por primera vez y moví lo que quedaba de mi pulgar. Fue entonces que comencé a hacer videos de tiburones, porque pensé que era bastante divertido. No esperaba que se volviera viral", comentó la joven madre.

Su video ya cuenta con más de 70 millones de vistas y más de dos millones de me gusta, ella aseguró que "Perdí mucho más que las extremidades a causa de la sepsis: perdí una relación, independencia y simplemente no quiero que le siga pasando a tanta gente. Quiero crear conciencia sobre los peligros de la sepsis".