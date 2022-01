VIDEO. Mujeres policía salvan a hombre atrapado en un auto en llamas en Arizona

Estados Unidos.- Una par de mujeres policía rescataron a un hombre que quedó atrapado en su auto luego de chocar contra un poste de energía y se incendiará sobre la avenida 31st Avenue y Thunderbird Road en Phoenix, Arizona en los Estados Unidos.

Las oficiales Fernández y Hunting/ Policía Phoenix

De acuerdo con medios estadounidenses, el incidente ocurrió el pasado miércoles a las 9:00 horas, y aunque se desconoce el cómo se desarrollaron los hechos. El heroico acto de las oficiales fue captado por cámaras corporales.

En las imágenes que fueron compartidas a través e redes sociales por la Policía de Phoenix, se ve como una de las oficiales toma un extintor para intentar sofocar el conato de incendio, mientras que su compañera jala la puerta para poder sustraer al hombre que estaba atrapado al interior de vehículo.

Según mencionó el diario estadounidense, azfamily, tras el exitoso rescate, la oficial Fernández, quien apoyo en el rescate indicó que, en ese momento, su único pensamiento era; "necesito sacarlo y si me lastimo en el proceso, no importa, primero necesito sacar a esta persona donde ya está lastimada y tengo la fuerza en este momento para sacarlo para ayudar".

Por su parte la oficial Hunting, reconoció que, si bien ya había atendido incidentes de este tipo, el actuar rápido era clave, ya que, "simplemente no sabes lo que va a pasar. No sé si el fuego aumentará, no aumentará, explotará, no explotará".

Tras el hecho, se mencionó que el incidente que provocó la interrupción al suministro eléctrico a 12 mil personas sigue siendo investigado, mientras que del estado de salud del hombre que fue rescatado se dijo que había sido llevado a un hospital local en estado crítico.