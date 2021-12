VIDEO. Así se ve la "vena negra" del camarón bajo el microscopio, ¿se come?

Como todo buen amante de los maricos sabe, el camarón tiene una vena obscura en el lomo que se debe de retirar, al igual que la cascara, para poderlo comer. No obstante, algunas personas no se toman el tiempo de hacerlo y no les importa comérselos sin importar si es o no saludable.

Para demostrar que contiene la tripa del camarón y por que no es una buena idea consumirlo, un usuario de Tik Tok identificado como @micro_tierra decidió hacer un video donde muestra a este crustáceo bajo la lente del microscopio.

En el video, el usuario extirpó el intestino del camarón y lo colocó debajo del microscopio para mostrar las personas pudieran ver las bacterias y restos de materia fecal que se almacenan en esta tripita.

Cuando se mira la tripa debajo del microscopio, se nota una especie de material parecida a la arena; pero, se trata de restos de materia fecal del espécimen. A esto, el narrador del video explica que este animalitos son carroñeros y comen de todo, incluso las eses de los peces y moluscos en estado de descomposición.

"Desde algas, peces, moluscos, crustáceos en descomposición, hasta la misma popó de otros peces. Es por ello que tienden a llamarlos las cucarachas del mar”, explicó el tiktoker.

Leer más: Usuario en redes sociales presume cobertor del Mazapán y el diseño se vuelve viral

Por lo tanto, no es recomendable consumir la tripa del camarón pues puede contener bacterias dañinas para la salud. Por eso no es de extrañar que los grandes chef retiren esta parte del crustáceo antes de cocinarlo.