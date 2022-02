VIDEO. "¿Qué, ¿no te gustan las mujeres?", mujer acosa a chófer de taxi

Paraguay.- Una mujer fue captada en video acosando e insultando a un chófer de taxi en Paraguay, el conductor la ignoró y esta comenzó a ponerse agresiva y le hizo varios tocamientos en contra de su voluntad.

El video fue compartido por medio de la red social de Tik Tok, donde se puede ver a un joven taxista iniciado un viaje con tres mujeres, una de ella se sube en el asiento del copiloto del carro y comienza a acariciar la cara del chófer y este solo hace un gesto incómodo.

El chófer se hace para atrás, la mujer le pide que no la empuje ya que no tiene intenciones de acosarlo, en eso se escucha preguntarle que si no le gustan las mujeres.

"¿Qué?, ¿no te gustan las mujeres? -Sí me gustan, -¿Entonces? -De cierto tipo", platican el chófer y la mujer.



En la grabación, la cual fue captada por la cámara de seguridad del carro, también se puede observar a las mujeres en estado de ebriedad, y preguntándole al chófer si está amargado.

"No sé qué necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento", escribió el joven agredido en su cuenta de Tik Tok.

Hasta el momento la publicación tiene casi 100 mil likes y más de tres mil comentarios, donde muchos le han dicho que estuvo bien que las hayan expuesto y que "el acoso no tiene género".