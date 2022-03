Soldado ruso llora cuando ucranianos le dan de beber y llaman a su madre

El conflicto entre Rusia y Ucrania lleva apenas siete días de iniciado pero ha dejado decenas de imágenes impresionantes que ya dieron la vuelta al mundo, tal es el caso de un soldado ruso que se entregó y rompió en llanto por el trato que le dieron.

Al contrario de lo que muchas personas podrían pensar, sus lágrimas no fueron de dolor ni desesperación por estar en medio de un duro interrogatorio, sino porque los ucranianos le dieron bebida, comida e incluso permitieron que hablara con su familia por videollamada.

Así quedó documentado en un video que publicó el medio británico Dailymail, donde se ve a un joven soldado con un pequeño vaso en una mano, con la otra sostenía lo que parece ser algún producto hecho con harina y frente a él una mujer tiene el celular con el que se comunica a Rusia.

Alrededor del sitio hay otros militares, pero con uniforme correspondiente al ejército de Ucrania, también se aprecia un vehículo con franjas del color de la bandera de dicho país. El joven ruso estaba junto a quienes consideró enemigos hasta que decidió entregarse, aún así más allá de torturarlo o encerrarlo tras las rejas de inmediato le brindaron trato humanitario.

En el clip se escucha una voz fuera de cuadro que dice: "Estos jóvenes, no es su culpa. No saben por qué están aquí. Están usando mapas antiguos, están perdidos".

El medio antes citado, en su publicación de nombre "Russian soldier 'breaks down in tears as Ukrainians give him a drink and ring his mother after he surrenders'", reportó que soldados del ejército de Vladimir Putin se encuentran cansados, desmoralizados, sin alimentos e incluso en algunos casos huyendo de batallas. Cabe destacar que no brindaron argumento o fuente alguna sobre ello.

