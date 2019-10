Venden muñeca maldita por más de 10 mil pesos en internet

En sitios como Amazon o eBay puedes conseguir casi cualquier cosa en venta, incluso objetos malditos como el caso de una muñeca.

Estos objetos malditos toman una especial relevancia durante estas fechas, ya que es cuando se celebra Halloween o el Día de Brujas.

En el sitio eBay acaban de vender una muñeca de 16 pulgadas por la increíble cantidad de $5,600 dólares (más de 10,000 pesos mexicanos).

La muñeca se encontraba en venta con el sistema de subasta, lo que quiere decir que la gente fue ofreciendo cada vez más dinero hasta que hubo un ganador.

eBay shopper spends $5600 on a 'haunted doll with paranormal powers' https://t.co/C1VbApGEPb pic.twitter.com/nfd9ZfH4O5 — Colin Jones (@IAmSellingToday) October 27, 2019

15 clientes estuvieron compitiendo por conseguir esta muñeca maldita, ya que en la descripción del producto se explica que tiene poderes paranormales.

Por si fuera poco, no es el único producto "embrujado", ya que hay más objetos malditos como un oso de peluche que tuvo 46 ofertas antes de ser vendido en $560 dólares.

Estos juguetes cuentan con una descripción que relata su supuesto origen tenebroso, como en el caso del peluche se menciona:

“Este oso fue encontrado en el armario de la casa de una anciana. Ella no tiene hijos ni familia cercana. No tiene idea de dónde vino o cómo llegó allí. No se encontraron otros juguetes o artículos para niños en el hogar. No lo miraría por mucho tiempo si fuera tú”.

El sitio eBay tiene su propia sección de "artículos psíquica y paranormal", donde puedes encontrar más cosas.