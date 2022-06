¿Vida extraterrestre en Venus? Informe afirma que el planeta podría ser 'habitable'

Es posible que se haya descubierto vida en Venus con un avance que muestra que las nubes del planeta son "más habitables" de lo que se pensaba anteriormente, según un nuevo estudio.

Venus había sido considerado hasta hace poco tiempo uno de los planetas menos probables del Sistema Solar para encontrar vida extraterrestre debido a que es el planeta más caliente, incluso más que Mercurio, con un día y una noche continuos de 475C.

Sin embargo, en 2020 se hizo un descubrimiento importante con evidencia de fosfina, una molécula que se forma como resultado de los procesos de vida en la Tierra, dichos hallazgos fueron muy discutidos, en primer lugar porque los mismos científicos admitieron que podrían haber cometido un error en la cantidad de fosfina que pensaban que habían encontrado, pero también porque se dudaba de cómo las formas de vida podían tener resistencia a las gotitas de ácido sulfúrico en las nubes.

Ahora, un nuevo estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, se ha dicho que la presencia de amoníaco podría hacer posible la vida al neutralizar el ácido.

Los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts creen que el amoníaco podría desencadenar una cadena de reacciones químicas que conduzcan a hacer de la vida una posibilidad realista.

"Esta investigación proporciona una hipótesis transformadora para la química de las capas de nubes atmosféricas de Venus al tiempo que reconcilia anomalías atmosféricas de décadas. Nuestro modelo predice que las nubes no están hechas completamente de ácido sulfúrico, sino que están parcialmente compuestas de lodos de sal de amonio, que pueden ser el resultado de la producción biológica de amoníaco en las gotas de las nubes”, dice parte de la publicación en la revista científica.

“Como resultado, las nubes no son más ácidas que algunos entornos terrestres extremos que albergan vida. La vida podría estar creando su propio entorno en Venus. Las predicciones del modelo sobre la abundancia de gases en la atmósfera de Venus coinciden con la observación mejor que cualquier modelo anterior, y son fácilmente comprobables”.

La coautora de investigación del MIT, Sara Seager, dijo que la vida existe en ambientes ácidos en la Tierra "pero no se parece en nada al ambiente en Venus, a menos que la vida esté neutralizando algunas de esas gotas", según publicó indy100.com.

Significa que a pesar de la hostilidad de la superficie de Venus con su fuerte acidez, el amoníaco podría hacer posible la vida y al mismo tiempo, aunque Venus no tiene las condiciones atmosféricas adecuadas ahora para tener agua, es posible que las tuviera cuando el Sistema Solar era más joven y la atmósfera era más delgada.

También es posible que los organismos vivos ahora prosperen dentro de las cubiertas de nubes de Venus, incluso si en la superficie hace demasiado calor. Una posibilidad podría ser que la vida comenzara en la superficie y luego se refugiara en los terrones cuando se produjera un efecto invernadero.