Video ¡La tierra se está revelando! De la nada, pedazo de suelo se levanta en la India

India.- Sin duda, los seres humanos estamos muy lejos de comprender todos los fenómenos naturales que acontecen en la tierra, es por ello que la capacidad de sorprendernos ante ellos no se ha acabado. Y para muestra un botón: en la India, de la nada, un aparente cuerpo de agua del subsuelo emerge tal como si fuera a convertirse en una isla o si el suelo tratara de alcanzar el cielo.

De acuerdo a lo dado a conocer por medios de la localidad, el extraño fenómeno aconteció en Haryana, un estado de la India ubicado al norte de la nación. Sin embargo, se desconoce cuando se presentó el singular episodio.

El video en el que se aprecia el fenómeno fue difundido por la pagina de Facebook "Jagat Vani", en el cual se pude ver cómo los pobladores se acercan al pedazo de tierra que se elevó, misma que salió de una especie de río.

En el transcurso de aproximadamente un minuto, los espectadores ven a la masa de suelo lodoso levantarse tal como si fuera una ola o uno de esos pasadizos que aparecen en las películas de misterio. La actividad se termina hasta que este queda como una especie de burbuja que flota sobre la superficie del agua, misma que terminó midiendo alrededor de 100 metros.

Debido a que el video termina cuando el bloque de suelo alcanza dicho estado, se desconoce qué fue lo que pasó después de ello, por lo que no se sabe si volvió a meterse y a quedar en estado normal o si se desprendió.

Teorías sobre el inusual fenónemo

Hasta la fecha, autoridades locales de la India no han dado ninguna opinión o información sobre el extraño fenómeno. Del mismo modo, no se ha podido dar explicación científica para ello. No obstante, esto no ha impedido que los usuarios de las redes sociales creen sus propias teorías.

Algunos internautas han apuntado que el levantamiento inusual del subsuelo puede deberse a que la zona en la que se produjo registra actividad sísmica, por lo que señalan que puede tratarse de un cumulo de energía entre dos o más capas tectónicas.

Por su parte, hay quienes sostienen que el episodio tuvo su origen en la suma de gas metano en las capas del subsuelo, de ahí que al liberarse y hallarse con la capa húmeda origino una gran burbuja, lo que a su vez provocó que la capa exterior se elevara.

