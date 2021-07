Yo, el protagonista del horror: Mató a sus padres porque abusaban de su hermana

Argentina.- En el programa "Yo, el protagonista del horror", Mauro Szeta entrevistó a Leandro, un joven que mató a sus propios padres que abusaban sexualmente de su hermana.

Leandro terminó convirtiéndose en un asesino y fue procesado por doble homicidio, ya que mató a su madre y a su padrastro el 2 de septiembre de 2015.

El joven esta acusado de matar, descuartizar y calcinar a su padres, y aclaró que "él no estaba loco".

De acuerdo con lo que relató para el programa "Yo, el protagonista del horror", Leandro nació en Saenz Peña, casi no tuvo relación con su padre biológico y se fue a vivir con su madree Mónica a Buenos Aires, donde conoció a Ricardo.

Leandro vivió con su madre y su padrastro, quienes los describió como "ludópatas y cocainómanos", él los llamaba por sus nombres y no les tenía afecto.

Ese mismo año, la pareja tuvo mellizos: un varón y una niña, de nombres Ignacio y Estefanía a quienes él quería con devoción.

El padrastro de Leandro, tenía otra hija mayor de nombre Karen, que se fue a vivir con ellos también.

Fue ahí que Leandro y Karen, hermanastros, empezaron a tener una relación afectuosa y con los años se pusieron de novios. Tanto Ricardo como Mónica estuvieron de acuerdo con la relación.

Leandro es discapacitado y tiene un pensión de por vía producto de una enfermedad denominada colitis ulcerosa, por lo que le debieron extirpar el intestino y realizarle una colostomía, está medicado de por vida.

Después de la operación, estuvo internado durante seis meses en el Hospital Austral de Pila y en eses momento recuerda haber intentado quitarse la vida.

"En mi casa había mucha violencia, además de los golpes entre ellos, maltrataban muchos a mis hermanitos, los denigraban; a mí además me decía "El discapacitado", relató Leandro en su narración que intentaba darles a los chicos otra vida llevándolos a un club cercano.

"Ellos quería tener a los chicos como esclavos, los hacían juntar basura y Ricardo decidió que irían al colegio solo hasta séptimo grado y que después saldrían a trabajar, cuando vieron que yo intenté salvarlos al maltrato hacia ellos fue a un peor".

Ahí comenzó a notar una severa desmejoría en su hermana Estefanía, a quien se le caía el cabello y tenía problemas con su dentadura, y empezó a preocuparse por la deteriorada salud de la niña.

Explicó que en su casa era un infierno, tal que él se ofreció junto a Karen de hacerse cargo de los chicos, fue a un juzgado de familia donde le dieron la razón pero le rechazaron la tendencia por su discapacidad y la imposibilidad económica paa hacerse cargo de los menores.

La relación con Karen llevaba 4 años; ella trabajaba como empelada de una tienda en Pilar y él estaba cursando el CBC de Medicina.

Los asesinatos ocurrieron cuando Leandro escuchó a su padrastro Ricardo decirle a Mónica, su madre, que cuando se fueran Karen y él (Leandro) tendría sexo con su hija Estefanía.

Allí Leandro explotó, entró en el cuarto y se enfrentó a golpes con su padrastro, su madre lo agarraba desde atrás y trataba de tranquilizarlo hasta que de un golpe del padrastro lo tiró al suelo.

Su madre estaba arriba de él y le dijo que se tranquilizara que no podía hacer nada porque no son sus hijos.

Terminada la pelea, Leandro se fue a su cuarto y agarró un revolver 9mm que tenía y es lo última que recuerda.

Ahí se puso todo blanco, no me acuerdo más nada: por momentos me vienen imágenes de fuego y los dos cuerpos tirados pero nada más