Aguinaldo: 10 preguntas, 10 respuestas

Si estás leyendo esta nota y no han pasado 365 días desde que no te pagaron tu aguinaldo, debes saber que como trabajador tienes un año a partir del 20 de diciembre para reclamarlo, en caso de que esta prestación no se te haya otorgado o que la hayas recibido incompleta.

La Ley está para protegerte y como trabajador tienes muchos derechos, pero si no los conoces y no los defiendes, será difícil que alguien más lo haga por ti. Además de que si aceptas que un año no te paguen o te lo den incompleto, o en especie, es probable que te repitan la dosis. Cualquier pregunta te la pueden resolver llamando a la Profedet, al número sin costo 01 800 71 72 942.