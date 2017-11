Cuando un bebé llega demasiado temprano

La princesa Mia Michelle está en su cunita mágica en el hospital. Dejarla allá y venirnos es algo que creo no se supera. Quiero que sepan que Mia tiene 3 días de nacida y los médicos de este país nos sonríen para explicarnos su estado. Eso no existe, me explico? Las partes médicas siempre me fueron comunicadas en tonos negativos y como la peor hecatombe que me podría pasar en la vida.

La princesa Mia Michelle que nació pensando 2,260 ha logrado expulsar casi los 260 gr de líquido. Hace muchísimo pipí y pupú , llora y fortalece sus pulmones, en donde se detectó ya que no hay líquido. Es impresionante su mejoría en tan pocos días y aunque los médicos no me lo dicen explícitamente, esta gente está asombrada con la respuesta que ha dado Mia a la vida. Es un proceso largo, pero quiero que sepan que ha sido impresionante.. Pasan horas y cuando la vuelves a ver, es otro bebé. Ya toma de mi leche (ya empezamos con eso del ordeño! OMG) come y llora cuando le sueltas la manito.. Todavía no se puede cargar.. Todos los exámenes, cardios, etc siguen saliendo bien. La causa del Hydrop sigue siendo idiopática.