¿Deben ser sancionadas las diputadas priistas?

Sinaloa.- El Comité de Ética de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizará si procede algún tipo de sanción en contra de las legisladoras del Partido Revolucionario Institucional que el pasado 9 de noviembre lanzaron gritos homofóbicos contra el diputado Mario Ariel Juárez, de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Tendríamos que hacer primero el análisis si procede algún tipo de sanción, ya que habría que valorar de manera objetiva entre todos los integrantes del Comité cómo se procedió también por parte de la persona que se dice agredida y previamente agredió a personas del grupo", informó la recién nombrada presidenta del Comité de Ética en San Lázaro, Martha Tamayo Morales.

Aunque la diputada priista manifestó que pudiera no ameritar sanción en razón de lo que se sostiene por parte de las legisladoras, quienes aseguran que gritaron bruto y no lo que se ha mencionado en los diferentes medios de comunicación:

"Pudiera no ameritar sanción en razón de lo que se sostiene por parte de las compañeras, y pudiera también valorarse la sanción para el que se dice agredido porque también emitió juicios muy fuertes. En fin. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de analizar el tema de la forma más objetiva posible. Esto va a ser en cuanto tengamos una reunión porque la integración del Comité se alteró a raíz de que la presidenta anterior (Marcela González Salas) salió, y apenas a mí me están nombrando. Yo voy a hacer la convocatoria y haremos el análisis correspondiente en tiempo y forma", dijo.

Llamado de atención



Tamayo Morales expuso que, tratándose de temas de esta naturaleza, solo son llamados de atención, buscar el acercamiento entre las partes y proceder a hacer una recomendación: «En realidad no somos un Tribunal, es un Comité que trata de aplicar un reglamento de ética, y por tratarse de elementos de esta naturaleza, sanciones como tal no existen, pero sí haríamos recomendaciones, llamados de atención, encuentros entre los que se agreden para tratar de resolver el problema. Pero eso lo tenemos que valorar entre todos, no soy yo la única que tiene la voz, la opinión en el Comité, somos todos los representantes que estamos ahí señalados y prácticamente todos los partidos», agregó.

La Guayaba y la Tostada, por Rapé pic.twitter.com/OiDojU9IGh — PartidoMorenaMx (@PartidoMorenaMx) 15 de noviembre de 2017

Mencionó que aún no sabe si se turnó el tema por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al Comité de Ética: «Para empezar, no sé si se turnó el tema por parte de la Jucopo para con nosotros, entonces estamos hablando de estas cuestiones de estimación. Tendremos que ver primero si se turnó», añadió.

El grito en el Palacio Legislativo

Las seis diputadas del PRI, Arlet Mólgora, Rocío Díaz, Gloria Himelda Félix, Cristina Sánchez, Jasmine María Bugarín y Xitlalic Ceja, gritaron el pasado 11 de noviembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro la porra que ha costado a la Federación Mexicana de Futbol varias sanciones. Al grito de «¡eeeeh, pu***!», las priistas abuchearon al diputado Mario Ariel Juárez, de Morena, mientras tomaba el estrado para mostrar su negativa por la resolución al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.