Deja "Irma" 8 muertos en su paso por San Martín

PUERTO RICO.- Una mujer de origen argentino que radica en la isla desde hace 20 años, relató lo vivido tras la furia del huracán Irma, han sido horas de angustia por la lucha de la supervivencia a un fenómeno natural nunca antes visto que dejó, a su paso devastación y destrucción de esta zona turística de Puerto Rico.

"Quedó toda la isla destruida, nosotros la vivimos muy muy mal; nos pudimos salvar porque pasó el ojo del huracán y tuvimos 45 minutos de alivio para poder salir de donde estábamos y refugiarnos", relató vía telefónica.

Denisse dijo que actualmente viven la devastación de este fenómeno que dejó hasta el momento tres muertos en Saunt Barthélemy, Saint Martin y Barbados, el aeropuerto destrozado, barcos en las montañas, no tienen energía eléctrica y ni tampoco agua.

"Luego de que pasara el huracán fuimos hasta el lado francés de la isla, yo estoy en el lado holandés. Está la gente robando, ningún gendarme, ninguna ayuda, es tierra de nadie en ambos lados de la isla. Es una desolación, una cosa increíble", lamentó.

La sobreviviente comentó que la mayor fuerza del huracán se registró a las 4 de la mañana y permaneció por cuatro hora, con vientos y fuertes lluvia con poder de genera la devastación total de esta zona de Puerto Rico.

"Estoy hace 20 años aquí y he visto categoría 4, 3, 2, 1, pero esto que pasó no tiene nombre ni comparación, no te podés imaginar. No hay registros de algo así, nunca nos imaginamos que podía ser tan monstruoso, tan fuerte, grande, de horrible", relató.

La argentina comentó que su vivienda está ubicada en un edificio de ocho pisos de los cuales volaron tres, logrando quedar en pie su departamento.

Lamentó que las autoridades de esta región no estaban preparados para un huracán tan devastador y que hasta el momento no se han presentado para brindar ningún tipo de ayuda.

"No hemos visto a nadie del Gobierno haciéndose cargo de nada. No se ve ayuda ni francesa ni holandesa. No tenían nada preparado. El sábado se espera un huracán categoría 2 que va a pasar por la isla; no sé si van a venir aviones, el aeropuerto está destruido. No podemos tener otro huracán el sábado, las casas no aguantan más", puntualizó.

La mujer mencionó que a pesar de esta tragedia vivida está feliz de haber sobrevivido a la furia de este fenómeno natural y que lo materia simplemente con esfuerzo y mucho trabajo pueden volverlo a reconstruir.