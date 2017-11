Eduardo Verástegui, ¿candidato a la presidencia en 2018?

Eduardo Verástegui, se ha dedicado últimamente a trabajos dedicados a Dios y labores altruistas, todo sucedió a raíz de que una profesora de inglés le hizo reflexionar sobre el vació de su vida el actor al darse cuenta de esto, hizo un cambio drástico en su vida de 360 grados.



¡Todo lo que hagas, hazlo con mucho amor, por amor a Dios! I love you! ¡Los Quiero! Una publicación compartida por Eduardo Verastegui (@eduardoverastegui) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 2:55 PST

En ese momento el actor está convencido que la actuación no lo es lo suyo por lo que ahora sirve y da a conocer el significado de la fe y Jesucristo.



Dios + Juventud = Ejercito de Luz. #MexicoUnido @seamosheroes Una publicación compartida por Eduardo Verastegui (@eduardoverastegui) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 4:25 PST



El productor estuvo el fin de semana en Guadalajara, lugar donde formaría parte de la procesión Guadalupana y manifestar su rechazo a la escultura titulada Sincretismo.

Querida familia de Guadalajara, los invito a participar en esta procesión y cabalgata en honor de nuestra Santísima Madre La Virgen de Guadalupe, que se llevará a cabo este 11 de Noviembre a las 5:00pm. Aquí les dejo la invitación para mayor información. Una publicación compartida por Eduardo Verastegui (@eduardoverastegui) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 3:22 PST



Verástegui pidió al presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro que reflexiones, atienda y retire la escultura por respeto a los católicos.



"Hicimos una procesión pacifista y estuvimos todos reunidos para un desagravio por medio de la escultura perversa llamada Sincretismo, una falta de respeto por parte del gobierno de Guadalajara hacia los católicos, a la religión y no se vale, porque no se puede utilizar el dinero del presupuesto público para ofender a alguien o faltarle el respeto, en este caso, a los católicos por medio de esta escultura".



El actor siguió arremetiendo contra la figura:



"Es una blasfemia le pedimos que quiten esa escultura. Es de seres humanos cometer errores, pero es de sabios rectificar. Vamos a ver qué tan sabio es el gobierno, vamos a buscar todos los medios para que no se le falte el respeto a la Virgen de Guadalupe", finalizó el actor.



SU ENCUENTRO CON EL PAPA FRANCISCO

Previo a su encuentro con jóvenes a través de una charla en beneficio del Seminario de Culiacán, Sinaloa, el actor Eduardo Verásteguí compartió con los medios sus experiencias cercanas al Papa Francisco, de quien recibió la bendición en su más reciente visita al país.

Nos encontramos en Mitla Oaxaca, "Pueblo Mágico" tienen que venir a conocer este hermoso lugar. Patrimonio de la humanidad. #MexicoMagico Una publicación compartida por Eduardo Verastegui (@eduardoverastegui) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 10:20 PDT

“La primera vez que tuve la oportunidad de verlo en 2013, el me dice 'No te olvides de los jóvenes', ese mismo año estuve en una misa celebrada por él y al final me regaló su solideo”.

“En la tercera ocasión le regalé mi película y le dije 'Aquí van cinco años de mi vida espero esta película toque su corazón'. Ayer en la despedida me tocó regalarle la película nuevamente y me dio su bendición, me hizo con su dedo pulgar una cruz en la frente y fue básicamente hace unas horas”, recordó el actor.



ADIOS A LA ACTUACIÓN

Eduardo Verástegui, uno de los galanes más guapos en los melodramas. Participó en telenovelas como Soñadoras (1998), Una Luz En El Camino (1998) y Tres Mujeres (1999).

Pero de pronto decidió dejar la actuación y con ella, los melodramas, justo cuando comenzaba a internacionalizarse.

Sí, aunque no lo creas el actor afirma que se cansó de su vida de latin lover

Eduardo tuvo una revelación luego de que apareció en la película hollywoodense Chasing Papi.

Cuando su carrera estaba ascendiendo, decidió dejarlo todo y dedicarse de lleno a su religión, el catolicismo. Eduardo vendió todos sus bienes y se fue a Brasil a trabajar como misionero.

Con información Publimetro

