Elba Esther Gordillo ya duerme en su casa de Polanco

México.- Javier Duarte de Ochoa, Elba Esther Gordillo Morales y Napoleón Gómez Urrutia comparten más que haber sido acusados de corrupción, lavado de dinero y desvío de fondos para su beneficio personal.

También comparten abogado.

Se trata del despacho Del Toro Carazo Abogados que lleva la defensa de la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del ex líder minero, y ahora al ex gobernador de Veracruz.

El despacho liderado por Marco Antonio del Toro es el que asumió la defensa del ex gobernador de Veracruz, quien permaneció 93 días en reclusión en Guatemala.

Pablo Campuzano de la Mora, quien asesorará jurídicamente a los abogados guatemaltecos que defienden a Javier Duarte de Ochoa, formó parte de la defensa de Elba Esther Gordillo, exlíder den SNTE quien permanece presa.

En la contratación de Campuzano de la Mora habría pesado el hecho de que el exgobernador de Veracruz enfrenta los mismos cargos que Gordillo: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La presentación del despacho en su página web se describe como “especializado en la resolución de asuntos única y exclusivamente propios de la materia Penal.

