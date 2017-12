Esta es la causa de muerte del rapero Lil Peep

La muerte anunciada del rapero Lil Peep ha llenado de tristeza a sus miles de seguidores en todo el mundo. Era muy joven. Tenía 21 años de edad y lo encontraron muerto, se informa este día en distintos portales de noticias y programas de entretenimiento en todo el mundo.

I was homeless :) Una publicación compartida por @lilpeep el 15 de Nov de 2017 a la(s) 5:25 PST

Un video que está circulando en redes sociales, tras su muerte, se está haciendo viral y es que muestra cómo sus amigos lo graban en su teléfono celular pensando que estaba dormido, cuando en realidad estaba muerto.

Todo tipo de reacciones ha causado la noticia, desde aquellos que opinan que era un joven necesitado de ayuda por la depresión, hasta quienes lo ven como otro ejemplo de lo que los excesos pueden ocasionar.

Una gran estrella de la música.

El neoyorquino falleció este jueves, y era considerado una de las nuevas estrellas de la música urbana.

When I die You'll love me Una publicación compartida por @lilpeep el 14 de Nov de 2017 a la(s) 11:16 PST

Lil Peep Mezclaba el agresivo rap y hip hop con el emo, un género musical con letras que pueden ser introspectivas y hasta depresivas.

De hecho, en sus canciones el rapero hablaba del suicidio y uso de drogas.

"Tengo la sensación de que no voy a estar aquí para el próximo año", cantaba ya en 2015 en su tema "The Way I See Things", correspondiente a su primer trabajo digital.

Lo qu se dijo.

El joven artista fue encontrado sin vida en el bus que lo transportaba a Tucson (Arizona), donde tenía programado un concierto en unos días.

I feel emptyyyyyyyyyyyyyy Una publicación compartida por @lilpeep el 14 de Nov de 2017 a la(s) 2:43 PST

Uno de sus representantes confirmó la noticia de la muerte del rapero, cuyo verdadero nombre era Gustav Åhr, sin especificar la causa del deceso.

Sin embargo, la policía sospecha que el fallecimiento se debió al abuso de drogas.

Según reporte de distintos medios internacionales, un portavoz del Departamento de Policía de Tucson dijo que Lil Peep fue declarado muerto en su autobús de gira aproximadamente a las 09:00 hora local (16:00 GMT).

U ever fall in love at first site Una publicación compartida por @lilpeep el 11 de Nov de 2017 a la(s) 4:38 PST

El sargento Pete Dugan indicó que la evidencia encontrada apunta a una muerte por sobredosis por el abuso del fármaco para la ansiedad Xanax.

"Llevaba un año esperando esta llamada", lamentó en su cuenta de Twitter el representante del artista, Chase Ortega.

Trayectoria.

Los videos de Lil Peep lograron millones de reproducciones por internet.

Gustav Åhr nació el 1 de noviembre de 1996 en Long Island (Nueva York), después se mudó a California.

�������� Una publicación compartida por @lilpeep el 7 de Nov de 2017 a la(s) 4:13 PST

Según los expertos del mundo del rap, tenía una promisoria carrera por delante tras haber surgido de los ambientes underground de internet.

En diciembre de 2015, debutó en internet con su colección de mezclas Lil Peep Part One y desde entonces siguió publicando otros trabajos en la red, hasta que en agosto pasado sacó su primer álbum comercial.

I feel comfy on my own Una publicación compartida por @lilpeep el 4 de Nov de 2017 a la(s) 12:56 PDT

Desde que se conoció de su muerte, otros artistas publicaron decenas de mensajes en Twitter lamentando la pérdida.

Un joven controversial.

El rapero, nacido en Nueva York de padre alemán y madre con raíces irlandesas, contaba abiertamente en sus letras su adicción a la cocaína, el medicamento xanax (sedante también comercializado como Trankimazin), el éxtasis y otras sustancias y en su cuenta de Instragram solía publicar imágenes de él bebiendo o tomando medicamentos.

DADDY by @adamdegross Una publicación compartida por @lilpeep el 2 de Nov de 2017 a la(s) 3:25 PDT

Algunos medios internacionales publican que la última imagen de sí mismo, publicada hace tan solo 20 horas y en la que parece estar drogándose, se ha convertido en un improvisado libro de condolencias de sus fans.

En otra foto reciente en Instagram, donde se describía como "feo, lindo y moribundo", Lil Peep escribió: "Cuando muera, me amarás". "Soy un adicto a las drogas deprimido y me estoy acercando a mi punto límite", dijo en febrero en Twitter, donde sobre todo hablaba de música. "Todo lo que amo está desapareciendo", añadió el artista, cuyo estilo estaba entre el trap y el emo.

Tras varios éxitos en Youtube, donde su canal tenía más de 300.000 seguidores y sus vídeos sumaban cuatro millones de visualizaciones, publicó en agosto su miniálbum de debut, Come Over When You're Sober, Pt. 1.

Según The Independent, el joven murió apenas horas antes del penúltimo concierto de su gira promocional de este disco, que iba a ser en Tucson (Arizona) el miércoles por la noche. Muchos artistas de rap están publicando sus condolencias, como Marshmello, Post Malone, Zane Lowe y Diplo.