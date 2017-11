Identifican a los asaltantes del ejecutivo de Televisa

Valle de México.- El homicidio del ejecutivo de Televisa, Adolfo Lagos Espinosa, a manos de su guardaespaldas, según los primeros avances de la investigación de la procuraduría del Estado de México, exhibió la falta de profesionalismo de las empresas de seguridad al rentar personal poco capacitado para estas tareas.

Así como el desconocimiento de empresarios y de todo aquél que contrata los servicios de un guardaespaldas. Especialistas en el tema de seguridad y que han pugnado por una regulación de las empresas que ofrecen este servicio, detallaron que la tragedia es consecuencia de dos errores frecuentes que se cometen en la ciudad.

La Fiscalía mexiquense informó que los guardaespaldas de Adolfo Lagos han colaborado durante toda la investigación y precisó que el homicidio imprudencial es un delito que no merece prisión de oficio

El primero es pensar que el tener guardaespaldas es garantía de seguridad; segundo es que desconoce al personal que se contrata, por lo que se obtienen resultados equivocados. En ocasiones los guaruras terminan actuando de manera prepotente y golpeando a cualquiera que vea mal al “patrón” o como en este caso, por defenderlo lo mataron.

“Lo que pasó en el caso del ejecutivo de Televisa fue la falta de pericia y profesionalismo de los guardaespaldas. Muchos de los que se alquilan para este trabajo no saben cómo actuar en una situación de riesgo, no hacen prácticas de tiro de manera frecuente, no tienen una estrategia o protocolos de actuación y la consecuencia es esta, actúan de manera impulsiva sin una estrategia y matan al que los contrata."