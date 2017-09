Matrimonio 'huracán': Harvey e Irma llevan 75 años juntos

EU.- Imaginen a una adorable pareja que lleva junta 75 años. Como cada noche, se sientan en su sala para ver el televisor y enterarse de las noticias más importantes.

Ahora imaginen que durante las siguientes semanas, las noticias internacionales no dejan de mencionar los nombres de dos huracanes devastadores, que curiosamente son iguales a los nombres de la pareja: Irma y Harvey.

Eso fue probablemente lo que le ocurrió al matrimonio Schulter, de Estados Unidos. Él acaba de cumplir 104 años, y festejará sus 93 primaveras en noviembre.

La pareja está verdaderamente sorprendida porque los dos fenómenos meteorológicos lleven sus mismos nombres, sobre todo porque han dejado destrucción en EU: específicamente en Texas y Florida.

"No sé por qué les pusieron Harvey e Irma a los ciclones, no sé cómo funciona eso”, comenta Irma a The New York Times.