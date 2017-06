Michael Jackson, una vida entre la fama y "caza de brujas"

Según declaraciones, el 25 de junio de 2009, el doctor Conrad Murray encontró a Michael Jackson tendido sobre su cama, sin respirar y con poco pulso. A pesar de sus intentos de reanimarlo, no lo logró.

Murray había sido contratado como el médico personal de Michael Jackson (por el propio cantante) para la gira This Is It!. La causa de fallecimiento del ícono pop fue una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepinas, de acuerdo con las declaraciones del médico.

En un principio se pensó que su muerte había sido ocasionada por una inyección de petidina, un analgésico al que había sido adicto en los años 90´s. Sin embargo, la autopsia desmintió aquel supuesto y afirma que sus órganos estaban en buen estado.

Murray fue acusado de haber matado al cantante. El 28 de agosto se determinó que su fallecimiento había sido un homicidio involuntario a manos de su médico, quien le habría suministrado, tal como admitió, propofol, un fuerte analgésico que debe administrarse con un equipo de monitorización y resucitación preciso que el doctor no poseía.

Conrad Murray fue condenado a 4 años de cárcel en noviembre de 2011, aunque salió bajo libertad condicional en 2013.