¿Por qué estuvo en peligro la vida de Paris Hilton?

Ventura, California.- Un nuevo y peligroso incendio forestal estalló en la zona de Bel Air de Los Angeles el miércoles temprano cuando los bomberos lucharon contra otros tres incendios destructivos en el sur de California.

Las llamas explotaron antes del amanecer en las empinadas laderas del lado este del Paso Sepúlveda, que transporta la muy transitada carretera interestatal 405 a través de las montañas de Santa Mónica, donde las cumbres están cubiertas con casas caras.

Al menos dos se pueden ver ardiendo.

Foto: AP

Cientos de bomberos combatieron las llamas en el suelo mientras los aviones dejaban caer agua y retardaban cerca de los vecindarios en el lado este del paso. El tráfico de cercanías gruñía en el paso y más allá.

Cuando los bomberos le dijeron a Maurice Kaboud que debía evacuar su casa en Bel Air, decidió quedarse y proteger su casa. El hombre de 59 años se encontraba en el patio trasero de su casa multimillonaria mientras los incendios sucedían en las cercanías.

"Si Dios quiere, esto se ralentizará para que los bomberos puedan hacer su trabajo", dijo Kaboud.

Foto: AP

Cientos de casas fueron quemadas en la zona durante el famoso incendio de Bel Air de 1961. El complejo artístico Getty Center, en el lado oeste del paso, emplea métodos extensivos de protección contra incendios. Su sitio web dice que fue cerrado para proteger su colección del humo.

En otros lugares, el uso de aviones de lucha contra incendios se ha visto limitado por los mismos vientos que han propagado los incendios.

Los aviones y helicópteros esenciales para controlar los incendios forestales se han limitado en gran medida porque es muy peligroso volar con el fuerte viento. El martes vimos ráfagas de más de 80 kilometros por hora.

Foto: AP

Los comandantes esperaban tenerlos otra vez en el aire el miércoles para luchar contra las llamas que estimularon las órdenes de evacuación de casi 200 mil personas, destruyeron cerca de 200 casas y se mantuvieron fuera del control.

"Las perspectivas de contención no son buenas", dijo el jefe de bomberos del condado de Ventura, Mark Lorenzen, en una conferencia de prensa el martes. "Realmente, la madre naturaleza va a decidir cuándo tenemos la capacidad de apagarlo".

Los vientos del sur de California en Santa Ana han contribuido durante mucho tiempo a algunos de los incendios forestales más desastrosos de la región. Vuelan desde el interior hacia el Océano Pacífico, acelerando a medida que se aprietan a través de los puertos y cañones.

Foto: AP

El mayor y más destructivo de los incendios, un incendio forestal de 262 kilómetros cuadrados en el condado de Ventura al noroeste de Los Ángeles, casi había llegado al Pacífico la noche del martes después de comenzar 48 kilómetros tierra adentro un día más temprano.

El incendio forestal saltó la arteria principal US Highway 101 a una playa rocosa al noroeste de Ventura, trayendo nuevas evacuaciones, aunque los funcionarios dijeron que la población escasa y la falta de vegetación en el área significaba que no era demasiado peligroso, y la carretera no estaba cerrada.

Foto: AP

El incendio había destruido al menos 150 estructuras, pero el comandante del incidente, Todd Derum, dijo que sospechaba que ya se perdieron cientos de hogares. Los bomberos no han podido evaluarlos.

Lisa Kermode y sus hijos regresaron a su hogar el martes después de evacuar el lunes para encontrar su hogar y el mundo en cenizas, incluyendo un árbol de Navidad y los regalos que acababan de comprar.

"Tenemos nudos en el estómago regresando aquí", dijo Kermode. "Perdimos todo, todo, toda nuestra ropa, cualquier cosa que fuera importante para nosotros. Todas nuestras reliquias familiares: todo se ha ido, se ha ido por completo".

Foto: AP

Las mansiones y las casas modestas estaban en llamas en la ciudad. Docenas de casas en un vecindario quemadas hasta el suelo.

John Keasler, de 65 años, y su esposa Linda salieron corriendo de su edificio de apartamentos cuando las llamas se acercaban, luego se pararon y vieron cómo el fuego lo quemaba hasta el suelo.

"Es triste", dijo Keasler. "Nos encantó este lugar. Perdimos todo".

Foto: AP

Linda Keasler dijo que estaban contentos de estar vivos a pesar de perder tanto.

"Esas son cosas que siempre podemos recuperar", dijo. "La verdad es que son solo objetos y gracias a Dios nadie murió".

Unas 12,000 estructuras estaban bajo amenaza.

Foto: AP

Un vocero de la Cruz Roja Americana esperaba que un refugio en el condado de Ventura esté a capacidad la noche del martes.

Fred Mariscal dijo que el refugio está sirviendo comidas, proporcionando un camión de ducha móvil y tiene médicos y enfermeras a mano para proporcionar medicamentos a los residentes que fueron desplazados por el incendio forestal.

Si bien las llamas trajeron ecos de la tormenta de fuego en el norte de California que mató a 44 personas hace dos meses, no se reportaron muertes y solo un puñado de heridos.

Foto: AP

En las estribaciones del norte de Los Ángeles, 30 estructuras quemadas. El alcalde Eric Garcetti dijo que los fuertes vientos que se espera que duren la mayor parte de la semana crearon una situación peligrosa e instó a 150 mil personas bajo órdenes de evacuación obligatoria a abandonar sus hogares antes de que sea demasiado tarde.

"Hemos perdido estructuras, no hemos perdido vidas", dijo. "No esperen. Dejen sus hogares".

Foto: AP

Los incendios no son típicos en el sur de California en esta época del año, pero pueden explotar cuando la vegetación seca y la poca lluvia se combinan con los vientos de Santa Ana.

Casi ninguna lluvia mensurable ha caído en la región en los últimos seis meses.

Es probable que los incendios en entornos suburbanos como estos se vuelvan más frecuentes a medida que el cambio climático haga de la temporada de incendios una amenaza durante todo el año y ejerza mayor presión sobre los presupuestos locales, dijo Char Miller, profesor de análisis ambiental en Pomona College.

"Habrá números mucho mayores que serán evacuados, como lo estamos viendo ahora", dijo Miller. "Estos incendios no solo son rápidos y furiosos, sino que son realmente caros de combatir".

Foto: AP

En el condado de Los Ángeles, los programas de televisión con grandes escenarios al aire libre como "Westworld" de HBO y "SWAT" de CBS interrumpieron la producción debido a las preocupaciones sobre la seguridad del elenco y el equipo.

Y los Rams de Los Angeles de la NFL, que mantienen entrenamientos cerca del incendio del condado de Ventura, cancelaron la práctica el miércoles.

