¿Qué diputados priístas se reelegirán para el 2018?

Héctor Ponce / Columnista de EL DEBATE: "No se va a reelegir. Le ha ido muy mal en la CNC. En la Liga de Comunidades Agrarias le ha ido muy mal con las gestiones para los apoyos a los graneros"

Roberto Soltero / Analista político: "Debería buscar la presidencia municipal de Sinaloa y dejar la Liga a alguien con experiencia y con manejo, que conozca los grupos ejidales".

Fernando Zepeda / Columnista de EL DEBATE: "Trae el sello de Diva. Tiene aspiraciones de reelegirse, y tendrá que echar mano de la alcaldesa de Guasave y de Diva para alcanzar su aspiración, pero la veo buscando la alcaldía de Sinaloa municipio".

Luis Enrique Ramírez / Columnista de EL DEBATE: "Yo la vería como candidata a alcaldesa por Sinaloa. No creo que le dé para una diputación federal. En todo caso, puede haber un enroque y que la alcaldesa actual se venga como diputada"-

Andrés Villarreal / Jefe de Información de Ríodoce: "Ella tienen más posibilidades porque además está en la organización (CNC). A menos que se le abran las posibilidades de buscar la alcaldía. Son dos opciones".

Francisco Cuamea / Subdirector de Noroeste: "Tiene posibilidades si sigue gozando de los apoyos locales".

Rigoberto Ocampo / Columnista de EL DEBATE: "Ella es altamente rentable: ganó con más del doble de los votos de su más cercano competidor y mandó al PAN a un tercer lugar. Es una diputada con actividad legislativa".

José López Duarte / Columnista de El Sol de Sinaloa: "Es la de la CNC, de las polémicas cuotas. Ella no ha dado el don de pecho que se requiere, y me parece que le han dado un liderazgo trascendental en la vida de Sinaloa. No la he visto enarbolar luchas".

Imelda Castro / Regidora del PRD en Culiacán: "Es otra diputada que yo no he visto. Sigo los medios y redes sociales y no veo un desempeño eficiente y representativo. Siguen con el viejo esquema de llevar cobijas y no políticas públicas al estado".