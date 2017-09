¿Quién es dueña del corazón del actor Danilo Carrera?

Hay actores quienes comparte su vida personal con sus seguidores y otros más, quienes deciden tenerla en total hermetismo. Muy respetable.

Uno de ellos es el actor Danilo Carrera, quien anteriormente participó en la telenovela La doble vida de Estela Carrillo y actualmente, estaba en el reality show Bailando por un sueño.

TVNotas dio a conocer hace un tiempo, que supuestamente Danilo Carrera se había casado por lo civil con la también actriz Ángela Rincón; así mismo al parecer mantenido en el anonimato su estado como persona casada.

En una entrevista al matutino Hoy, el actor comentó al respecto:

“Yo no lo voy a desmentir, ni tampoco lo voy a confirmar, porque me encanta que no sepan nada de mí, ustedes no saben quién soy, tengo muchas cosas que no conocen. Mis hermanos, mi familia, lo que pongo en Instagram, pero hasta ahí, a mí me encanta, entonces lo voy a mantener en misterio el tiempo que yo quiera”.