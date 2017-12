Salma Hayek: 5 fuertes revelaciones sobre Harvey Weinstein

Tras lograr con mucho esfuerzo que Weinstein aceptara respaldar su proyecto de hacer una película sobre Frida Khalo, la actriz cuenta que el poderoso productor empezó a acosarla sexualmente.

“Poco me podía imaginar que llegó mi turno de decir no”, señala.

“No a abrirle la puerta a todas horas en la noche, hotel tras hotel, locación tras locación, donde aparecía inesperadamente, incluyendo una locación donde yo estaba haciendo una película en la cual él ni siquiera estaba involucrado”.

A continuación relata todas las cosas a las que le dijo que no.

“No a tomar una ducha con él; no a dejar que me mirara mientras yo tomaba una ducha; no a dejar que me diera un masaje; no a dejar que un amigo suyo desnudo me diera un masaje; no a dejarle que me practicara sexo oral; no a desnudarme con otra mujer; no, no no, no…”.