Se suspende Teletón hasta nuevo aviso

Varias decenas de celebridades de Estados Unidos se unieron ayer martes en un Teletón, llamado Hand in Hand, destinado a las víctimas de los huracanes Harvey e Irma, apelando a la unidad y denunciando el rechazo del presidente Donald Trump a reconocer la realidad del cambio climático.

La retransmisión de la Teletón duró solamente una hora, en la que se recaudaron 14,5 millones de dólares, pero una línea de teléfono permaneció en funcionamiento toda la noche, según los organizadores.

La grabación se realizó en los estudios ABC de Nueva York.

En el más puro estilo del Teletón a la americana, las celebridades, sentadas en pupitres, iban respondiendo a las llamadas de donantes anónimos durante el programa.

Entre las estrellas se encontraban los cantantes:

Justin Bieber

Gwen Stefani

Luis Fonsi

Good to see my boy @justinbieber today. #HandInHand #Despacito Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 7:37 PDT

Shorty Ima only tell you this once, you the ILLEST!!!! And for ya lovin' Ima Die Hard like BRUCE WILLIS!!!!!! *** @jourdandunn @karliekloss @realtracymorgan @uzoaduba Una publicación compartida de Barbie® (@nickiminaj) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 12:02 PDT

Los conductores:

Opra Winfrey

Jimmy Fallon

Getting ready to raise some money y'all. In the room where it happens. #handinhand Una publicación compartida de Oprah (@oprah) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 4:48 PDT

Los actores:

Leonardo DiCaprio

Jamie Foxx

Richard Gere

Tom Hanks

Bruce Willis

Daniel Craig

George Clooney

Robert de Niro

Al Pacino

Last night was a huge success at the #handinhand Hurricane relief event...big shout to my good friend @leonardodicaprio ... A person who I know is always aware and ready to help in times of need… we have a long way to go as far as rebuilding every area that was affected by these violent hurricanes…you can still give. Text "GIVE" 80077 to donate Una publicación compartida de Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 11:03 PDT

Las actrices:

Nicole Kidman

Lupita Nyong'o

Sofía Vergara

Julia Roberts

Reese Witherspoon

Catherine Zeta-Jones

Julian Moore

La modelo Karlie Kloss, entre muchos otros.

We've made $14 million thus far! Bruce Willis and I say thank you! #handinhand Una publicación compartida de Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 6:02 PDT

El evento estaba inicialmente destinado a las víctimas del huracán Harvey, que provocó más de 70 muertos y azotó fuertemente la región de Houston (Texas), la cuarta ciudad más grande del país, causando considerables daños materiales.

Pero los organizadores decidieron aumentar la suscripción a las vícitmas del huracán Irma, que provocó 12 muertos en Florida.

Donate!!!❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 6:05 PDT

West coast get ready to donate❤️❤️❤️ call that number! Thanks!!!! Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 6:30 PDT

En la apertura del programa, el cantante Stevie Wonder interpretó con un grupo de gospel el tema Lean on Me , pero antes de cantar, dirigió un mensaje indirecto al presidente Trump.

"Tendríamos que empezar a amar y a dar valor a nuestro planeta".

"Y quien crea que el calentamiento climático no existe debe ser ciego o idiota", añadió con un punto de ironía la leyenda de la música estadounidense.

Donald Trump anunció a comienzos de junio su decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo de París sobre el clima, afirmando que era malo para la economía de su país.

Yes. #handinhand Una publicación compartida de Billboard (@billboard) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 10:06 PDT

Con información de AFP