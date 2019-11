2019, un año complicado para atender rezago social: Sedeso

Los Mochis, Sinaloa.- La eliminación que el Gobierno federal hizo a programas como Comedores Comunitarios, Apoyos a Pescadores y Comunidades Indígenas, entre otros, generó una situación de incertidumbre; sin embargo, el Gobierno del Estado entró al combate del rezago que existe en programas sociales.

Ricardo Madrid Pérez, secretario de Desarrollo Social del Estado, declaró que aunque el tema por cuestiones financieras fue complicado, este año se buscó abatir en medida de lo posible estos temas que aquejan a los más vulnerables.

“El presupuesto este año que no nos llegó fue cerca de 45 millones de pesos. No nos llegó el apoyo a las comunidades indígenas. Nos quedaron cuatro obras ya arrancadas en las que se nos notificó que presupuesto no llegaría, pero estamos terminando con los recursos del estado”.

Agregó que el programa de los comedores comunitarios aunque no lo maneja directamente la Delegación, tenía una derrama presupuestal pues estos espacios estaban colocados en zonas con algún nivel de marginalidad, en el que el Sistema DIF estatal se tuvo que hacer cargo.

“El Gobierno federal ha venido cerrando apoyos como comedores comunitarios, el apoyo a los inmigrantes, el de los pescadores, el de los indígenas, que ya no llegaron obras y que incluso quedaron iniciadas, pero que el Estado terminó”.

Reiteró que el panorama este año fue complejo. Sin embargo, el secretario de la Sedeso aseguró que en este momento se encuentran gestionando recursos ante la Secretaría de Bienestar a fin de que si no se aumenta el presupuesto de este año, al menos se les dé el apoyo que se recibió este año.

Inversión

Madrid Pérez agregó que a través del apoyo del estado se ha impulsado programas como los de pisos y techos con una inversión de 60 millones de pesos; una infraestructura social con más de 520 millones de pesos para 241 obras en agua potable, alcantarillado, energía eléctrica.