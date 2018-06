29 de junio, último día para recoger credencial de elector

Los Mochis, Sinaloa.- El 29 de junio es el último día para que los ciudadanos que solicitaron una reimpresión, recojan su credencial para votar.

Luis Antonio Pedraza Maravilla, vocal del registro federal de electores de la Junta Distrital 02 del INE,

Informó que a partir del primero de marzo inició la solicitud de expedición por reimpresión de credenciales electorales y terminó el 20 de junio, periodo en que se realizaron 5 mil 544 solicitudes de expedición por reimpresión, y se han entregado a sus titulares 4 mil 852 credenciales. "Tenemos un disponible de 587 credenciales.

Tenemos hasta el viernes 29 de junio para que el ciudadano venga a recoger su credencial por esta causa, es decir si la solicitó entre el 1 de marzo y el 20 de junio, tiene hasta el 29 de junio hasta las 15:00 horas para venir por su credencial y poder ejercer el voto ciudadano", dijo.

Mencionó que es importante recordarle a la ciudadanía que si perdieron la credencial y tramitaron su reimpresión, y encontraron la perdida, vayan al INE por la que reimprimieron, porque la que perdieron ya está dada de baja.

"Las credenciales que no se recojan el 29 de junio se resguardan, el sábado no trabajamos entregando credenciales porque el domingo es el día de la jornada electoral. Posteriormente, el lunes se ponen a disposición del ciudadano estas credenciales".

Asimismo, expuso que el día de la jornada electoral, el registro federal de electores va a estar trabajando para resolver dudas a los electores.

"Todas las personas que tengan dudas de por qué no pueden votar, que vayan a una casilla y que no puedan votar por alguna causa, pueden hablar al 018004332000 y pueden hablar a la oficina al 8181608, o en su caso pueden venir aquí al INE, específicamente donde les podemos hacer la aclaración de cuál es el motivo por el que en dado caso no puedan ejercer su derecho al voto. Así que el 1 de julio estaremos trabajando en esa situación desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde".