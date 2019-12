300 comerciantes conforman la tradicional Verbena Navideña 2019

Los Mochis, Sinaloa.- Con la participación de 300 comerciantes que ofrecerán ropa, calzado, juguetes, electrodomésticos y comida, desde este fin de semana y hasta el 26 de diciembre se realizará la tradicional Verbena Navideña en su edición 2019.

Andrés Soto, dirigente del Sindicato de Puestos y Semifijos de la CTM, informó que, nuevamente, la feria popular estará ubicada sobre el bulevar Antonio Rosales y calle Bienestar en la colonia Jiquilpan, con un horario de 13:00 a las 23:00 horas.

“La inauguración será el lunes a las 18:00 horas con las autoridades municipales. Ahí va a ser el arranque oficial. Vamos a tener ya el templete donde van a estar espectáculos diversos, pero desde este fin de semana ya pueden visitarnos pues hay compañeros que ya comenzaron a surtir sus locales. La verbena navideña es una tradición, es nuestra vida, se podría decir, agradecemos que este año también se puede llevar a cabo”, señaló.

Asimismo, informó que quienes los visiten podrán disfrutar también en un área de comida y para los más pequeños de la casa, habrá juegos mecánicos que podrán disfrutar con todas las medidas de seguridad.

“Tenemos una carpa totalmente alfombrada, donde tenemos todos los comerciantes de artículos de regalos; calzado, bisutería, joyería, ropa, juguetería y en la parte de afuera de la carpa es donde estarán los antojitos mexicanos. En esta verbena no se vende lo que no está permitido, pero de ahí en fuera todo, menos alcohol se puede ofrecer. Nosotros vamos a estar desde las 13:00 hasta las 23:00 o 00:00 horas, y quiero decir que está garantizada la seguridad. Tenemos día y noche seguridad ahí y nosotros no podemos saber si hay un imprevisto, pero estamos prevenidos”.