Aplican las primeras dosis de la vacuna contra Covid-19 a trabajadores de salud en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Ayer por la mañana se inició con la campaña de vacunación contra el Covid-19 para trabajadores del Hospital General de Los Mochis.

Al respecto, Sergio Loza Rivera, director del Hospital General de Los Mochis, comentó que son 300 dosis de la marca Pfizer-BioNTech las que se estarán aplicando en una primera etapa, teniendo como prioridad todo aquel trabajadores que está en la primera línea de atención.

Mecanismo

“Hoy (ayer) mismo iniciamos la campaña de vacunación. Iniciamos con el registro de trabajadores programados para el día de hoy (ayer), siendo la primera una compañera enfermera, María Isabel Armenta Lugo, se le vacunó a las 9:00 horas.”

Recalcó que la indicación de la Secretaría de Salud es vacunar a todo el personal que está en la primer línea, independientemente de la categoría.

“Será primero para todo aquel que está en contacto directo con los pacientes covid: médicos, enfermeras, personal de rayos X, laboratorio que entran a tomar muestras, todo el que esté en contacto con el paciente. Iniciamos hoy (ayer), esperamos terminar a más tardar el día viernes para posteriormente esperar indicaciones para la segunda etapa, que será vacunar al resto del personal del hospital independiente de la categoría, no vamos a dejar de lado a nadie”, sostuvo.

Especificaciones

Loza Rivera explicó que el mecanismo para la aplicación de esta vacuna es a través de una base de datos elaborada previamente para evitar aglomeración, pero sobre todo buscando garantizar resguardar de primera instancia a quienes estén más expuestos.

“Hay una plataforma en donde ya los dimos de alta. A esos 300 trabajadores se les está enviando un mensaje, ellos se están registrando y se les da el día y la hora para la vacunación. Creo que al día podemos abarcar entre 100 hasta 150 por día, pero como vamos iniciando es un protocolo: el trabajador llega, es entrevistado en un filtro, se les toman los síntomas vitales.”

Precisó que entre las recomendaciones para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 es no haber sido positivo en al menos las últimas dos semanas, no haber presentado ninguna alergia a alguna vacuna, que no haya vacunado contra la influenza en el último mes ni haber realizado transfusiones sanguíneas en las últimas semanas.

Asimismo, aclaró que estas primeras dosis son únicamente para el personal del HG, desconociendo cuándo pudiera llegar para a población en general.

Supervisión

Durante las horas del mediodía, el secretario de Salud en el estado, Efrén Encinas, acudió al Hospital General de esta ciudad con el propósito de supervisar la vacunación en esta primera etapa.

Son 28 unidades las que tenemos prácticamente en el estado que estamos recorriendo cerca con 10 mil dosis. En este momento estamos siguiendo la metodología sin ninguna reacción adversa hasta el momento.”

En funcionario estatal explicó que la decisión de aplicar primero a los trabajadores de salud fue para proteger la planta laboral de quienes al final son los encargados de dar atención médica.

Damos prioridad al gremio de la salud para poder seguir atendiendo a la población, esto es importante y posteriormente seguiremos con la población de la salud y luego la civil.”

Por último, pidió a la población no bajar la guardia, es decir, no confianza porque ya haya vacunas existentes, pues aclaro que al final eso no significa que la contingencia ya haya llegado a su fin.

“De las más de 9 mil dosis son para las 8 unidades de salud, incluidas el Issste e IMSS y, obviamente, la Secretaría de Salud. Estas primeras vacunas son para los que tienen contacto directo con los pacientes.”