313 ex funcionarios de Ahome hacen caso omiso y no presentan la 3 de 3

Los Mochis, Sinaloa.- De los 317 ex funcionarios públicos que se dijo no habían presentado su declaración patrimonial de salida, sólo cuatro se acercaron a la oficina del Órgano Interno de Control y realizaron el trámite, confirmó Fausto Ibarra Celis.

Por lo tanto, el titular de la dependencia municipal confirmó que ya se inició un proceso en contra de cada uno de los incumplidos, sanción que podría terminar en una inhabilitación.

Caso omiso

“Te puedo decir que nada más 4 personas cumplieron, rindieron su declaración 3 de 3 de salida, me extraña que de 317, 4 nada más; los que la presentaron luego de que lo dimos a conocer está el ex director de Asuntos Jurídicos (Jonathan Gutiérrez), Eneida López Gálvez, que fue directora de Obras Públicas; el que fue director de Servicios Públicos, Iván Roberto Gálvez Meza, el administrador, que es puesto de confianza, Jesús Enrique Ruiz Campos, me atrevo a dar los nombres porque tuvieron la valentía de hacerlo”, precisó.

Leer más: Buscarán evitar caos vial en festejos del Día del Niño en Los Mochis

En ese sentido, el funcionario municipal añadió que en el caso de quienes fungieron como presidentes municipal en la pasada administración, Manuel Guillermo Chapman Moreno, Juan Francisco Fierro Gaxiola y Socorro Calderón Guillén si presentaron la declaración, al igual que la diputada Federal, Ana Elizabeth Ayala.

“Los ex alcaldes si, ellos no están en la lista de los 317, ella sí (Ana Ayala), ya lo hizo ella, entonces estos no y pues aquí está un listón que no lo puedo hacer público, aquí está la lista de los 317, menos estos 4 que no han cumplido”, destacó.

Procesos

Ibarra Celis insistió en que el resto de los ex funcionarios públicos que no atendieron lo que marca la Ley serán acreedores a sanciones, incluso, afirmó que ya están siendo notificados sobre el proceso que se les abrirá para determinar si registra un enriquecimiento ilícito y que ese sea el motivo del porque no presentaron la declaración.