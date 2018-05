Más de 5 años sin agua en Los Arroyitos del Nuevo San Miguel

Los Mochis, Sinaloa.- En un completo olvido se encuentra la colonia Arroyitos, ubicada en el ejido Nuevo San Miguel, debido a que hace más de cinco años que no tienen servicio de agua potable, por lo que los habitantes demandan a las autoridades una pronta solución ante la inminente temporada de intenso calor.

“Tenemos cinco años que no tenemos agua, y tampoco nos mandan, a veces nos mandan una pipa pero dura mucho para venir. Hemos estado batallando mucho con el agua por la altura en la que está la colonia”, mencionó María Elena Gastélum Silva, habitante de este sector.

Desperdicio. Mientras en unas zonas cuentan con el vital líquido, en otros lugares de esta misma comunidad desperdician el agua en cualquier cosa, denuncian. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Solicitud

De igual forma, Gastélum Silva hizo un llamado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) para que se active una bomba en lo alto del cerro de esta comunidad y así le pueda llegar el servicio a todos los habitantes.

La solución sería esa, porque hemos estado por mucho tiempo batallando y nunca nos hacen caso. Tenemos tubería y todo pero no tenemos agua, y con los fuertes calores no podemos sobrevivir así, agregó.

Alma Francisca Cota Gastélum mencionó que anteriormente el municipio enviaba pipas cada día y ahora es cada semana, lo que dificulta la supervivencia en el asentamiento.

“Toda la colonia tiene el problema. Antes nos llenaban los tinacos cada noche, nos desvelábamos pero teníamos agua, ahora no tenemos nada, ni vienen con la pipa y muchos se quedan sin agua por más de dos semanas, ya que sólo envían una por semana”, mencionó.

Salud. La sequía incrementa los desmayos, puesto que con los fuertes calores se han presentado insolaciones entre los vecinos de la comunidad. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Cobro

Lo peor del problema, aseguran, es que a pesar de que no cuentan con el servicio, les llega cada mes el recibo del agua con un cobro de 150 o 250 pesos, lo que les parece injusto a los usuarios. “Lo que deberían de hacer es resolver el problema de la falta de agua y luego nos pueden cobrar todo lo que quieran”, mencionó María Elena Gastélum Silva.

En blanco. Los medidores de agua potable se encuentran totalmente detenidos y en blanco debido a que no ha cruzado por ellos ni una sola gota de agua. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Los habitantes de Los Arroyitos también observan un claro contraste, pues mientras en una zona del ejido Nuevo San Miguel sufren por la escasez de agua, en otra la desperdician. “Aquí no tenemos nada de agua, mientras allá la desperdician, la tiran, riegan la calle, lavan los carros, hasta los pisos, y nosotros no tenemos nada. ¿Cómo va a ser justo eso? Necesitamos que Japama nos resuelva de inmediato, no podemos vivir así”, mencionó Francisca Cota Gastélum.