80% de avance lleva reparación del aire acondicionado en el Hospital General de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En un 80 por ciento va el avance de la reparación del aire acondicionado en el Hospital General de Los Mochis, Informó Luisa Reyna Armenta Ruiz.

"Se puede decir que tenemos un 80 por ciento de avance, pero ninguna área del hospital está así como se quejaron, y si aún ahorita nos pide permiso un paciente para introducir un ventilador, claro que sí, yo entiendo que hay gente que es muy calurosa aún con aire acondicionado".

La directora de este hospital expuso que no fue mantenimiento sino una reparación la que se está haciendo al sistema de aire acondicionado.

"Quiero mencionar que la Secretaría a cada hospital le da un presupuesto, y de ese presupuesto que le tocó al Hospital General aquí en Los Mochis, de ahí estamos pagando el aire. Tuvimos que hacer ahorritos y ver cómo le hacíamos, pero de ahí salió el gasto", dijo.

Agregó que la reparación de los aparatos de mayor tamaño salieron alrededor de un millón de pesos.

"Pero tenemos otros equipos que están en proceso de reparación, que necesitamos que nos entreguen piezas que se mandaron traer de Estados Unidos porque son equipos viejos, que no es fácil".

Añadió que el sistema de aire de este hospital tiene alrededor de 27 años.

"Y ya tenemos que ir pensando en cambiarlo, pero es algo que se tiene que planear bien porque son muchos millones de pesos".

En cuanto a los medicamentos, la directora dijo que hay una carencia, ya que solo se tiene el abasto del 50 por ciento.

"Sí tenemos carencia de medicamentos, tenemos solo el abasto del 50 por ciento, no lo justifico, pero lo comprendo. Acabamos de salir de una pandemia, se gastaron millones de pesos en la pandemia, y nuestro presidente de la República no se endeudó, ni un cinco pidió prestado, asumió con lo que había, y creánme que eso es algo invaluable, sacar a un país de la pandemia como él la sacó, aún con todas las críticas que se puedan hacer".

Mencionó que el resultado se está viendo reflejado en el mismo hospital al no tener ningún paciente Covid, precisamente por las vacunas.

Asimismo, mencionó que en el presupuesto del hospital no está comprar medicamentos, ya que estos se los mandan de Culiacán y al estado se los manda el gobierno federal, sin embargo, dijo que a veces hacen compra de ellos porque hay gente solidaria, muy altruista que recaba fondos, lo cual sirve para ayudar a pacientes que de plano no tienen recursos.

"Ellos nos ayudan, nos pagan algún estudio, nos ayuda mucho esta gente, además el Ayuntamiento de Ahome nos ayuda, nos da un respaldo económico, no es mucho para todas las necesidades del hospital, pero es algo histórico que por Cabildo se autorizó desde hace muchos años".

Armenta Ruiz expresó que no son múltiples las claves faltantes.

Te recomendamos leer:

"No puedo decir una clave en sí porque son múltiples claves, tenemos antibióticos algunos, algunos otros no llegaron, algún tipo de solución no nos llegó, tenemos la promesa de que se va a federalizar esto, y cuando se haga va haber la posibilidad de que esté surtido, a parte ya vamos a tener saltada la situación de pandemia y de vacunas, ya vamos a estar a nuestro ritmo".