A ACOM le preocupa otra inundación en el municipio y elabora carta para los tres niveles de gobierno

Los Mochis.- Ante la preocupación de que suceda otra inundación en Ahome por la próxima temporada de lluvias, la Asociación de Comerciantes Organizados de Los Mochis (ACOM) elaboró una carta abierta para los tres niveles de gobierno, en los que les pide se haga algo al respecto para evitar una situación similar a la que se vivió en el mes de septiembre del año pasado, sin embargo, el organismo manifiesta que ante la falta de acciones, se va a presentar otra inundación.

“Haciendo un recuento de lo vivido en estos 6 meses hemos concluido un grupo de ciudadanos investigadores universitarios y organizaciones privadas que las lluvias próximas pronostican de nueva cuenta que causaron graves daños de igual o mayor magnitud debido a que el sistema de drenaje sanitario que ayudaba en parte a desfogar el agua pluvial se encuentra colapsado y en malas condiciones en muchas partes de la ciudad”, expuso Héctor Hallal Zepeda.

El comisionado de ACOM del Proyecto Plan Maestro de Pluviales para Ahome, manifestó que ven con preocupación como se ha soslayado el problema de los drenajes pluviales en Los Mochis.

“Estamos haciendo una carta abierta al presidente de la República, al gobernador y al presidente municipal, de lo que hemos realizado, donde ya se nos vienen los tiempos, en el mes de mayo se cumplen 8 meses de la inundación causada por la tormenta 19-E, ya lo que se tenía que hacer, ya se hizo, lo que hay que hacer ahorita con inversión federal en la desviación del dren Juárez, mínimo se lleva mes y medio una licitación y cuatro meses de construcción, ya nos agarró. Va a haber inundaciones en Los Mochis, eso ya lo tenemos muy claro. No es que seamos los aureros del desastre, pero lo va haber porque no se hicieron las cosas a tiempo”, dijo.

1.- Que se avance en el congreso Estatal de Sinaloa y el Congreso de La Unión de México en la elaboración de las leyes adecuadas para que las políticas públicas de drenajes pluviales sean llevadas a cabo con un adecuado Plan Maestro a largo plazo de 50 años.

2.- En el municipio de Ahome se formalice por parte del Ayuntamiento, un responsable y coordinador de drenajes pluviales y prevención de daños por inundaciones, en el mismo sentido se nombren coordinador estatal y federal.

3.- Se empiecen a realizar en Los Mochis los trabajos que ya presupuestados en el PEF 2019 de la Federación, principalmente la obra del desvío del dren Juárez, obra esperada por más de 30 años y que vendría a resolver en una tercera parte las inundaciones de la ciudad.

4.- Atender de manera urgente el problema del drenaje sanitario colapsado, así como el desabasto de agua potable.

5.- Continuar con la limpieza y desazolve de los drenes, principalmente de los que llevan el agua del valle al mar.

Asimismo, Héctor Hallal Zepeda, comentó que también están solicitando, que faltó mencionarlo en la carta, qué tan preparado está Protección Civil para las emergencias que vienen.

“Ya tenemos que empezar a saber que planes de contingencia tienen para que la población ya nos vayamos preparando. Esto es real, ya no podemos quedarnos callados ante lo que está sucediendo, hay un total silencio de las autoridades. El mayor foro hidráulico que se hizo en Sinaloa el año pasado, hasta el día de hoy no tienen ningún resultado, es gravísimo para el estado de Sinaloa lo que está sucediendo, quedamos en manos de diputados insensibles”, dijo.

Agregó que ya tiene que intervenir autoridades de Protección Civil en este momento para que se detecten las partes más delicadas de la región.

Añadió que los diputados de Sinaloa se comprometieron a hacer una ley de pluviales, sin embargo, no se ha actuado al respecto.

Como no hay ninguna dependencia que se haga cargo de los pluviales necesitamos formar una ley, una dependencia y automáticamente vamos a ejercer recursos. No han hecho nada, ni siquiera un intento de una reunión con Implan. Desgraciadamente para nosotros como población no se ha hecho nada