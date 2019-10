A Los Mochis le llaman Muxes (mushes): Gilberto Lozano

Los Mochis.- El presidente del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci), se refirió así de los mochitenses, al permitir que pintarán los accesos peatonales de la Plazuela 27 de Septiembre con los colores de la bandera LGBTTTQ. Mencionó que al alcalde también le conocen como Nancy Chapman.

“Qué está pasando, si yo cuando andaba con mis amigos de Sinaloa y mis amigos de sonora, cuando yo estaba estudiando mi carrera, andar con ellos era andar con gente bragada. Y lo que pasa es que la gente está callada”, dijo.

El presidente de esta organización nacional apartidista que concentra cerca de 50 organizaciones ciudadanas, añadió.

“A la nueva generación de Sinaloa no sé que le dieron en el agua, no sé si el Bonafont o Epura que están tomando los está castrando y dejando estériles, porque cuando tú hablabas de los sinaloenses, la generación pasada era pura gente bragada, gente valiente que no iba a permitir que te pintaran un arcoiris en la calle. Qué pasó ahora, Mochis se convirtió en Mushes”.

Muxes (Mushes) en la región zapoteca del istmo de Tepehuantepec. Agencia Reforma

Cabe mencionar que la palabra Muxes (Mushes) en la región zapoteca del istmo de Tepehuantepec, se denomina así al género con genitales masculinos que asume los roles femeninos en el ámbito personal, social y sexual. Se cree que el término muxe proviene de la palabra española Mujer.

Gilberto Lozano, expuso que en Sinaloa la gente apenas está despertando y los jóvenes necesitan ponerse las pilas.

“Que no les hagan creer que no es un asesinato abortar a las 12 semanas cuando el niño ya tiene piernitas y manitas, un país que ya no sabe defender ni el derecho más sagrado a la vida ya valió sorbete. Y a mí me podría decir una feminista de la máscara verde que tienen derecho sobre su cuerpo, y el derecho sobre el niño cuál es, es un interés superior el que está ahí adentro”.