A Marco Aurelio nada lo detiene: a paso lento vende dulces en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Tras haber sufrido una operación de cadera ya no pudo conseguir trabajo, motivo por lo cual se ha visto en la necesidad de vender mazapanes y dulces de coco.

Con paso lento camina arrastrando la andadera que tiene que utilizar para desplazarse por las calles del centro de la ciudad de Los Mochis, pues es la única manera de trasladarse para vender las golosinas y obtener dinero para comer.

Marco Aurelio Ramos Ibarra es originario de la ciudad de Guadalajara, y se dedicaba a la venta de muebles casa por casa; sin embargo, la vida le hizo una mala jugada, ya que le detectaron desgaste de hueso en la cadera.

Leer más: Empresarias organizan evento en beneficio del asilo Santa Rosa en Los Mochis

“Yo vendía muebles en la calle, era comisionista y ganaba buen dinero, pero hace cuatro años que me operaron quedé con una pensión de hambre, ya que solo recibo tres mil pesos al mes”, enfatizó.

Le cambió la vida

Precisó que durante un año estuvo yendo a consultas y estudios en el IMSS; sin embargo, no le detectaron nada, hasta que fue con un médico particular, quien le detectó la enfermedad un año después de haber estado yendo al Seguro Social.

“Me detectaron ese problema, me operaron, me pusieron una prótesis de cadera, pero lo lamentable es que ya no puedo trabajar y tengo que buscarle por otro lado, nadie me ayuda, yo tengo que buscarle todos los días,”, subrayó.

Dijo que cuando tenía 46 años de edad le realizaron la operación, ahorita tengo 50 años de edad, pero aún así ya no tengo oportunidad para trabajar en algún lado, ya que esos 3 mil pesos de pensión no alcanzan para tener una vida digna.

“Todos los días tengo que salir a conseguir para la botana todos los días. Para mí es difícil conseguir dinero todos los días, ya que si no vendo los dulces no hay para comer”, resaltó.