A Óscar le fascina su trabajo: lleva muchos años como carnicero en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Anteriormente existía la figura del “tablajero”, el cual tenía la destreza especial para hacer diferentes cortes para guisar, hacer filetes, más allá de cortar en canal un animal recién sacrificado. Óscar Sandoval dijo ser originario de esta ciudad de Los Mochis y es de oficio carnicero, actividad en donde lleva más de 15 años como comerciante.

“En este oficio inicié por la necesidad de tener un ingreso económico, debido a que la situación económica está difícil. Es un oficio que me gusta, sobre todo el trato con la gente porque no solamente se trata de despachar la carne, sino tratar bien al cliente para que vuelva”, subrayó.

El trato a los clientes

Leer más: La ola de calor se siente en el norte de Sinaloa

Asimismo, el carnicero dijo que vende producto de calidad, que la carne que vende es muy buena, ya que si no fuera de calidad, los clientes ya no volvieran. “El tiempo que llevo en esto me he hecho de muchos clientes y amigos”.

Don Óscar señaló que se siente orgulloso de su actividad, pues para ser carnicero se necesitan algunas destrezas, como tener el conocimiento en el manejo de equipos mecanizados para cortar y afilar cuchillos.

Comentó que todos los días trabaja una jornada de nueve horas y que no hay días de descanso, pues, como el mercado Juárez pertenece al Ayuntamiento, solo no se trabaja los día 25 de diciembre y 1 de enero.

Pasión por el oficio

Asimismo, dijo que debe tener precisión a la hora de cortar la carne, energía para levantarse muy temprano para preparar los pedidos cuando los hay, así como mantener limpia su área de trabajo.

“La venta de carne no ha repuntado. Esperábamos que después de Semana Santa tuviéramos mejores ventas, pero no ha sido así, estamos batallando un poco”, subrayó.

Ventas regulares

El carnicero comentó que de la venta de los productos cárnicos sale tanto para el pago de agua, luz del local comercial como para su casa, debido a que es la única fuente de ingreso.

“Cuando las ventas son constantes, sí hay buenas ganancias, pero es como todos los giros comerciales, no siempre todos los días son buenos, ya que hay días con muy bajas ventas”, resaltó.

Leer más: Mañana inicia vacunación contra Covid-19 para los de 12 a 17 años en Los Mochis

Asimismo, don Óscar detalló que en un día bueno logra vender hasta 50 kilogramos y en un día malo unos 20 kilogramos, situación que es muy extrema; no obstante, un día se compensa con otro.

“Yo, esta actividad la realizo con pasión. Me gusta lo que hago, y por ello estoy en el oficio de carnicero. Tengo muchos amigos aquí en el mercado y, sobre todo, me gusta tratar bien a los clientes”, enfatizó el carnicero.