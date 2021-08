A casi nada del regreso a clases, y escuela de Las Canteras de Los Mochis no tiene energía eléctrica

Los Mochis, Sinaloa.- Desesperados porque sólo faltan dos días para el inicio del ciclo escolar 2021-2020, madres de familia y docentes de la Escuela Primaria Distribuidores Nissan 108 ubicado en el fraccionamiento Las Canteras, en la ciudad de Los Mochis, denunciaron que dicho plantel no cuenta todavía con energía eléctrica.

Cabe mencionar que esta escuela fue concluida el año pasado, obra realizada por el Gobierno del Estado a través del Isife junto con la Fundación Nissan y está ubicada en Las Canteras.

Denuncia

En ese sentido, sostuvieron que bajo esas circunstancias no hay condiciones para que los alumnos tomen clases de manera presencial, pues las altas temperaturas implicarían un riesgo en la salud de los menores.

“Estamos aquí exigiendo que nos hagan el contrato de la luz, ya que hace un año se entregó la escuela y nos prometieron que nos iban a poner la luz y es hora que no están haciendo el contrato. El lunes ya entran los niños y no hay condiciones favorables para que ellos ingresen y no se me hace justo que los niños pasen calores o llegue a pasar un golpe de calor”, dijo una de las mamás.

Atención

Ante ello, Ricardo Soto Lugo, director del Isife, dio a conocer que será este viernes cuando se tenga una reunión con personal de CFE a fin de concretar el tema de la energía eléctrica.

“Mañana se firma el trámite con CFE. Esta escuela estaba parada, pero estamos en tiempo. Se necesitan unos requerimientos que se piden al contratista, pero ya mañana (hoy) va a quedar listo el contrato.”