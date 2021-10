A cuenta gotas la CFE repara los daños por descarga eléctrica a vecina del Plan de Ayala, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La Comisión Federal de Electricidad ha cumplido a medias, debido a que lo que ha repuesto no es lo que debería de ser, además un minisplit pretende repararlo cuando esté debe ser cambiado por uno nuevo, denunció la señora, María de Jesús Gaxiola Luna.

El mes pasado cuando se registraron fuertes vientos uno de los cables de alta tensión cayó en la mufa del domicilio ubicado por las calles Lázaro Cárdenas y Lidio Vargas en el ejido Plan de Ayala, en dónde ocasionó graves daños en el sistema eléctrico así como en diversos aparatos electrodomésticos.

La quejosa explicó que la CFE le conectó la energía eléctrica, repusieron en centro de carga, colocaron las pastillas, pero estas no son las que se requieren, es decir, pusieron las que ellos quisieron.

"Mi preocupación es que el minisplit de tres toneladas no me lo quieren reponer, dicen que lo repararán y eso no es justo ya que con ese aparato de aire no tengo más de 5 meses, es prácticamente nuevo y así lo quiero, que sea nuevo", subrayó.

Gaxiola Luna dijo que además a estás fechas no han dado respuesta de la pantalla plana y de un par de teléfonos que se llevaron, el argumento que dan es que no lo han revisado, pero lo preocupante es que le han dicho que entre más se aferre a exigir un minisplit nuevo, no se lo darán.

"El técnico de la CFE que ha venido, me dijo que no me aferre a exigir un minisplit nuevo ya que el proceso de reposición será largo y además el técnico dice que tiene la instrucción de reparar el aire que se quemó. Yo quiero un minisplit nuevo y lo quiero de dos toneladas como el que se quemó", resaltó en tono molesto.

La afectada dijo que considera que quienes se están haciendo cargo de su caso, buscan sacar provecho ya que le están dando largas para reponer los aparatos dañados y le apuestan a que se canse y acepte lo que le ofrecen, reparar el minisplit y no darle uno nuevo.

Así mismo lamentó que la CFE no quiera responsabilizarse de los daños que ocasionó el cable de alta tensión que cayó en su domicilio.

"Yo no le estoy pidiendo nada que no me corresponda a la CFE, lo único que quiero es que me repongan lo dañado de forma rápida y que no le apuesten a que yo me canse de esperar y acepte sus condiciones de recibir un minisplit reparado. Para mí que hay algo turbio en este caso y alguien quiere quedarse con el minisplit nuevo", subrayó.