¡A cuidar el agua! Hay probabilidad del 75% de que se desarrolle el fenómeno de La Niña en septiembre

Los Mochis, Sinaloa.- Un 75 por ciento de probabilidad hay de que se desarrolle para mediados de septiembre el fenómeno conocido como La Niña, informó el geofísico Juan Espinosa Luna.

"Tenemos el 75 por ciento de desarrollo para septiembre de que se presente el fenómeno de la niña. Lo que implicaría que cuando mucho, solo la primer semana de septiembre estaríamos recibiendo agua, ojalá que el pronóstico se equivoque, pero la probabilidad ya es muy alta de un 75 por ciento de que se presente a partir de la segunda semana de septiembre".

El doctor en Geofísica Aplicada y colaborador con la Universidad de Oxford, Inglaterra, en el proyecto Cambio Climático Global, comentó que ya presentándose este fenómeno sería muy raro que hubiera alguna lluvia.

"Y el problema es que se estima que este fenómeno se prolongue hasta enero (del 2022), entoces sería que de septiembre a enero no caería ninguna gota de agua, y pues hay que optimizar el recurso, cuidarlo".

Ante esto, hizo el llamado principalmente a los módulos de riegos agrícolas porque es a donde se va el mayor consumo de agua.

"Entoces tiene que utilizarse muy bien. Los módulos de riego tienen que cuidar bien el agua y no desperdiciarla".

Mencionó que los últimos aportes de agua que se tendrían en la zona son los que dejó Nora.

Asimismo, comentó que las cabañuelas que se presentan en diciembre y que caes como anillo al dedo a los productores de riego temporal, este año no se tendrán por el fenómeno de La Niña.

"Ahorita hay que no confiarse para nada de que se crea que se tiene bien asegurado el ciclo agrícola porque vienen las últimas lluvias y las probabilidades de La Niña son de 75 por ciento, lo que indica que vamos a tener un período sin cabañuelas o equipatas, que le llaman, entonces sí está crítica la situación".

Dijo que definitivamente cuando mucho los niveles de las presas van a dar para un ciclo otoño-invierno, y que el ciclo primavera-verano lo ve muy comprometido por los niveles actuales que tiene las presas y que puedan alcanzar.

"El fenómeno de La Niña se presentó el año pasado. Es el problema que se ha presentado dos años seguidos y es rarísimo que se presente. Teníamos 37 años que no se había presentado este fenómeno".

Expuso que esto se debe al calentamiento global.

"Esta es una manifestación definitiva del calentamiento global que se tiene y por ende estos fenómenos no solo locales sino a nivel mundial. En Argentina se estima que también van a tener el periodo de La Niña, entonces son periodos de sequía también para ellos".

Expresó que lo que se debe de hacer en estos casos es plantar árboles y evitar la quema de socas.

"Se me hace una injusticia, una una atrocidad estar quemando la soca. Una hectárea de soca quemada equivale a 10 hectáreas en la superficie de dispersión de nubes".

El especialista lamentó que este año se haya dado mucho la quema de las socas en Sinaloa, sobre todo en la parte de El Carrizo, Ahome.

"Me tocó ver mucha quema, por eso hicimos ese estudio, y resulta que la relación es 10 a 1, por una hectárea que queman de soca, son 10 hectáreas en las que se evita la formación de nubes".

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), La Niña es un fenómeno que produce un enfriamiento a gran escala de la temperatura de la superficie del océano en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de otros cambios en la circulación atmosférica tropical, a saber, los vientos, la presión y las precipitaciones.