¿A dónde irás de vacaciones? Estos son los atractivos turísticos para visitar en la zona norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Si no has decidido aún a dónde ir con tu familia estas vacaciones de Semana Santa, y no piensas salir del estado de Sinaloa, estos son algunos lugares de la zona norte que poseen encantadores atractivos turísticos para disfrutar estos días de asueto.

El Fuerte

En el municipio de El Fuerte se puede disfrutar de La Galera, un espacio recreativo para toda la familia; también se puede practicar el senderismo al Cerro de la Máscara, un sitio arqueológico con petrograbados.

Leer más: Habrá módulo para detectar Covid-19 en El Maviri, Ahome

“Ahí hay muchísima biodiversidad. Vamos a poder observar pericos, urracas, garzas, cactáceas y acacias. Tenemos muchísimo turismo. Está llegando gente de Culiacán, Los Mochis, Guasave, Hermosillo, Obregón. Hoy (ayer) vamos a recibir diez camiones que vienen de la Sierra Tarahumara a través del Chepe Express. Ya el Centro Histórico está listo para que se tomen las fotos, porque la arquitectura son monumentos históricos y son también paradores fotográficos”, manifestó Miguel Ángel León Chávez.

Molienda. En la comunidad de Chinobampo, El Fuerte, se encuentra la molienda, la cual es muy visitada para conocer el proceso de la elaboración de los productos a base de la miel de caña. Foto: Debate

El director de Turismo de El Fuerte comentó que el río Fuerte se encuentra al 105 por ciento de su cauce y ofrece una vista impresionante.

“Se puede caminar en el malecón del río Fuerte, es un río bellísimo con muchísimas aves. Se pueden tomar fotografías en el puente de La Galera.”

Asimismo, mencionó que otro atractivo es El Jípago, donde los visitantes pueden disfrutar de las aguas termales. La molienda de Chinobampo es también otra de las visitas obligadas para la gente que acude a El Fuerte en este periodo de Semana Santa.

En este municipio esperan recibir 7 mil visitantes de jueves a domingo.

En el río Fuerte, del municipio de El Fuerte, se encuentra esta bella isleta. Foto: Debate

Choix

La sierra de Choix es sin duda un lugar espectacular para las personas que prefieren más la montaña que la playa.

Este es uno de los lugares más encantadores de Baymena en Choix. Foto: Debate

El jueves a las 11:00 horas se realizará una gran cabalgata que sale de la comunidad de Agua Caliente Grande a la comunidad de Baymena, informó Juan Reyes.

El director de Turismo de Choix comentó que la comunidad de Baymena es una de las comunidades más receptoras de turismo del municipio, y más en esta temporada por su tradiciones y las celebraciones en los centros ceremoniales indígenas.

Los paisajes de Baymena, Choix, dignos para visitar. Foto: Debate

“Los principales lugares turísticos para visitar es el parque lineal El Vado, Baymena, San Javier, Baca y las pinturas rupestres de la presa Huites. También la molienda de Baymena se puede visitar.”

Ahome

En la ciudad de Los Mochis, los principales atractivos turísticos son el Parque Sinaloa, donde se puede disfrutar en familia de una gran biodiversidad; también el Cerro de la Memoria, que ofrece una vista impresionante.

Los delfines en la bahía de Topolobampo, Ahome. Foto: Debate

Leer más: Aumenta demanda de taxis en Los Mochis por vacaciones de Semana Santa

En Ahome también se encuentran varias playas, en las que destaca El Maviri. También el puerto de Topolobampo es sin duda un buen lugar para visitar en estas vacaciones y pasear en lancha para observar los delfines.

El Maviri, Ahome, es una de las playas con más afluencia estos días. Foto: Debate

Estos tres municipios cuentan con comunidades indígenas mayo yoremes en las que se vive la tradición la Semana Santa en cada uno de sus centros ceremoniales. Puedes visitar jueves, viernes y sábados santos.

Cerro. En Los Mochis, el Cerro de la Memoria es uno de los lugares turísticos que ofrece una vista espectacular para los visitantes. Se puede observar la ciudad en todo su esplendor. Foto: Debate

El Maviri. La playa El Maviri, en el municipio de Ahome, es uno de los destinos que mayormente son visitados en estas vacaciones de Semana Santa. Foto: Debate

El estado de Sinaloa posee diversos atractivos turísticos a lo largo y ancho de su territorio. Foto: Debate