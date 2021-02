A dos horas de tomar el cargo, síndica procuradora de Ahome despide a todo el personal

Sinaloa.- A dos horas de haber sido ratifica por el Cabildo como síndica procuradora del Ayuntamiento de Ahome, Jehovana Ariselda Martínez Armenta despidió a todo el personal que laboraba en la oficina ahora a su cargo.

En compañía de Pável Castro, titular del Órgano Interno de Control, el director de Administración Sergio Leyva Germán y el director Jurídico Jonathan Gutiérrez, la nueva funcionaria reunió a las siete personas que formaban parte de este equipo para informarles que ya estaban dados de baja y debían pasar de manera inmediata al área de Recursos Humanos.

Despido

Anibal Armenta quien fungía como Contralor Municipal precisó que al término de la Sesión de Cabildo, Martínez Armenta sostuvo una reunión con el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno para después anunciarles que ya no formaban parte de la actual administración municipal.

“Ella no tomó en cuenta los currículum, el trabajo que habíamos realizado en dos años de la administración, como que ya traía instrucciones porque en cuanto terminó la sesión fue al despacho del alcalde, estuvieron como media hora, cuando salió llegó a la oficina con Pável.

Ellos querían que les entregáramos todo pero no quisimos porque hay una entrega recepción con la síndica que está de permiso, entonces, lo que hizo fue que le hablaron a un cerrajero y ahí mismo comenzaron a cambiar las chapas”, indicó.

Asimismo, señaló que cerca de las 15:00 horas se les citó para anunciarles que estaban ya a disposición de Recursos Humanos.

“No quiso ni saber cómo nos llamábamos, eras siete los que estábamos ahí. Todo el tiempo estuvo el director de Administración con ella y la directora de Recursos Humanos. La actitud por parte de ella fue sólo decirles que nos hablaba para informarnos que estábamos a disposición de Recursos Humanos, que allá nos íbamos a arreglar, fue todo lo que nos dijo.

Ella nada más entró a la oficina para despedirnos ni siquiera se presentó sólo nos dio el aviso, en seco, muy arrogante”, abundó.

El ex funcionario municipal aprovechó para deslindarse de cualquier situación que pudiera venir y es que después de que se les avisó que estaban despedidos, ya no se les permitió tocar nada, prácticamente los echaron de la oficina.

“Ella mandó llamar a un cerrajero para que cambiaran las chapas, cuando estábamos con ella nos pidieron las llaves. Nosotros ya no tuvimos contacto con nada de la oficina”.

Por último, dijo que las siete personas despedidas no dejarán de presentarse hasta que se oficialice su salida y es que desconfían en que el trámite del finiquito se vaya a dar conforme a la ley.

“Nos vamos a reunir este sábado para ver qué decisión tomamos, si nos van a liquidar bien aunque como vemos las cosas no creemos que eso vaya a suceder, nos van a poner trabas, pienso que nos vamos a tener que ir a la demanda. Nos vamos a presentar a checar y vamos a ir el lunes, si vemos que nos quitan el checador pues ya vamos a ver, la de Recursos Humanos quería que fuéramos hasta el lunes pero nosotros no vamos a dejar de ir en estos días porque no queremos darles motivos de que digan que abandonamos nuestro trabajo”, enfatizó.