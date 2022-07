A la alza denuncias por el servicio de OP Ecología en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Existe un retraso en el servicio de recolección de basura y es a causa de que algunos de los camiones tuvieron desperfectos mecánicos, sostuvo Feliciano García Mendoza.

El director de Servicios Públicos Municipal de Ahome sostuvo que las quejas no fueron generalizadas, es decir, la ciudad no colapsó; sin embargo, se atendieron los reportes que llegaban.

“La verdad es que en las últimas fechas han aumentado las denuncias ciudadanas referente al mal servicio que está prestando OP. Nosotros hemos estado en comunicación con ellos a todas horas haciéndoles llegar los reportes, preguntándoles qué es lo que está pasando, nos hemos ido a checar las rutas de ellos, hemos ido a checar algunas de las denuncias ciudadanas”, indicó.

De igual forma, comentó que es necesario tomar en cuenta que los camiones que utiliza la empresa para recolectar la basura no son comunes y al descomponerse tienen que exportar las piezas lo cual, hace más tardía su arreglo y por consiguiente, el servicio a la ciudadanía se retrasa.

“No es fácil arreglar estos camiones, las piezas no las encuentras tan fácil y no hay mecánicos que los arreglen los siete camiones que ellos reportan. Ahorita ellos se supone que tienen 4 arreglados y están esperando una unidad más, igual comprar un camión de estos no es fácil, todos son sobre pedidos”.

García Mendoza aseguró que aunque no se perciba así, la empresa está trabajando y tratando de resolver las denuncias que existen en algunos sectores.

El funcionario municipal precisó que algunas de las denuncias recibidas tuvieron seguimiento por parte de la dependencia, las cuales, al momento se atenderlas resultaron ser falsas.

Te recomendamos leer:

Por lo anterior, pidió a la ciudadanía ser responsables y enfáticas con respecto a este tema, pues dijo que al hacer denuncias falsas, genera un conflicto en las denuncias que realmente si son reales y que generan un problema.