A los diputados de Morena no les interesa Ahome: Borunda

Los Mochis, Sinaloa.- “El Congreso local se ha tardado mucho en tomar medidas para darle trámite al juicio político, apenas va a entrar a la Comisión de Puntos Constitucionales. Esa lentitud, ese tortuguismo, significa en primer lugar una falta de consideración de los legisladores con Ahome”, expresó José Borunda Meléndez.

El presidente de Morena en Ahome dijo que a los legisladores no les importa la situación que se vive en este municipio “con un presidente municipal fuera de sus cabales, abusivo, amenazador; no les importa que estén todos los drenajes colapsados, no les importa que haya amenazas a periodistas”, y como no les importa nada de eso, dijo, no le dan trámite como debe ser al juicio político.

El líder del partido dejó claro que los diputados que representan a Ahome están faltando a su juramento “desde el momento en que caen a ese tortuguismo. Dudamos que se estén apegando a esa norma y al juramento que hicieron al asumir el cargo”, agregó.

Borunda Meléndez le recordó a los diputados de Morena que los tres puntos básicos para decirse morenistas son: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.